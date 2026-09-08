Auto met benzine overgoten en aangestoken: ‘Ik weet wie hierachter zit"

Metershoge vlammen, bewoners die met een baby van tien weken buiten staan en geschokte buren. Dat is het beeld dinsdagochtend in de Wagenaarstraat in Oss. Voor de tweede keer is bij hetzelfde huis een auto voor de woning in brand gestoken. Op beelden is te zien hoe een fles benzine over een Range Rover wordt gegoten. “Ik weet precies die dit gedaan heeft”, zegt het slachtoffer aangeslagen.

“De buurvrouw belde”, begint de bewoner van het huis. “Ik lag net een halfuurtje te slapen toen mijn auto in brand werd gestoken.” Metershoge vlammen slaan tegen de woning. De bewoner, zijn vrouw en baby van tien weken vluchten naar buiten. Camerabeelden

Voor de tweede keer in een halfjaar tijd is het raak. “Ik doe helemaal niemand iets verkeerd, ik werk gewoon netjes”, vertelt de man met een hoorbare brok in zijn keel. “Ik heb er geen woorden voor, ik weet het gewoon echt niet meer.”

Toch weet de bewoner wel in welke hoek hij deze brandstichtingen moet zoeken. “Ik weet precies wie erachter zit.” Maar duidelijke uitspraken daarover doet hij niet. “Dat is aan de politie.” Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen aankomen lopen, een fles benzine over de auto gieten, het aansteken en daarna wegrennen. De auto staat binnen een paar seconden van voor tot achter in lichterlaaie.

Voor de tweede keer auto in brand gestoken Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

“Het loopje herken ik. Ik weet van één van de mannen precies wie het is.” Het zou gaan om een bekende uit het Osse criminele milieu. “Ze laten mij gewoon niet met rust”, verzucht de man. “Ik heb ook gewoon een bel, praat gewoon met mij.” Drie kinderen wonen op adres

Toch is de bewoner na twee aanslagen niet van plan om te gaan verhuizen. “Ik loop voor niemand weg. Het is alleen wel een kutstreek, er slapen hier kinderen.” In de tuin staan twee kinderfietsjes die helemaal gesmolten zijn, die zijn van kinderen van de man die afgelopen nacht bij hun moeder waren. Aan de buitenkant is de schade goed te zien, ramen zijn gesprongen, onderdelen van de auto zijn vast gesmolten aan de stoep en zelfs bij de buren zijn raamkozijnen gesmolten. “Binnen valt de schade mee, de vloer is wel beschadigd”, weet de bewoner. De brand is niet naar binnengeslagen. De politie laat weten dat ze uitgaan van brandstichting en dat ze onderzoek doen. Verder wil de politie, vanwege het lopende onderzoek, niet ingaan op deze zaak.