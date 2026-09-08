Dongenaren laten zien dat gesprek over asielopvang wél respectvol kan

Terwijl discussies over asielopvang op andere plekken in Brabant regelmatig uit de hand lopen, bleef het gesprek in Dongen maandagavond respectvol. Ruim honderd inwoners kwamen samen om te praten over hoe het nu gaat en hoe de langdurige opvang er in de toekomst uit moet komen te zien. Burgemeester Hans Slagboom benadrukt trots te zijn op de inwoners van Dongen, omdat hij ziet dat het op andere plekken heel anders gaat.

Al zo’n 2,5 jaar worden er vluchtelingen opgevangen in De Nestel, een asielopvang op een industrieterrein langs het kanaal. Aanwezige omwonenden geven aan weinig tot geen last te hebben van de vluchtelingen. “We zien ze wel eens voorbij lopen als ze naar de winkel gaan”, vertelt een vrouw, die op zo’n 250 meter van de opvang woont. Maar er zijn ook mensen die wat minder blij zijn met de opvang. Zeker als de gemeente op termijn de keuze maakt om van De Nestel een langdurige opvang te maken. “Ik ben er helemaal niet blij mee. Er zijn gemeenten waar ze helemaal stoppen met asielopvang. Dat zouden jullie als gemeente ook moeten doen”, zegt een man, die een paar stoelen verderop zit. Goede gesprekken

Als een vrijwilliger bij opvang De Nestel een brief van een asielzoeker voorleest, wordt wederom fel gereageerd. “Ik snap dat de asielzoekers problemen hebben, maar die hebben Dongenaren ook. Er zijn genoeg mensen die onder de armoedegrens leven. Die moeten we toch helpen? Volgens mij wonen we nog steeds in Dongen.” Zijn reactie kan rekenen op een voorzichtig applaus van enkele mensen in de zaal.