Dongenaren laten zien dat gesprek over asielopvang wél respectvol kan
Terwijl discussies over asielopvang op andere plekken in Brabant regelmatig uit de hand lopen, bleef het gesprek in Dongen maandagavond respectvol. Ruim honderd inwoners kwamen samen om te praten over hoe het nu gaat en hoe de langdurige opvang er in de toekomst uit moet komen te zien. Burgemeester Hans Slagboom benadrukt trots te zijn op de inwoners van Dongen, omdat hij ziet dat het op andere plekken heel anders gaat.
Al zo’n 2,5 jaar worden er vluchtelingen opgevangen in De Nestel, een asielopvang op een industrieterrein langs het kanaal. Aanwezige omwonenden geven aan weinig tot geen last te hebben van de vluchtelingen. “We zien ze wel eens voorbij lopen als ze naar de winkel gaan”, vertelt een vrouw, die op zo’n 250 meter van de opvang woont.
Maar er zijn ook mensen die wat minder blij zijn met de opvang. Zeker als de gemeente op termijn de keuze maakt om van De Nestel een langdurige opvang te maken. “Ik ben er helemaal niet blij mee. Er zijn gemeenten waar ze helemaal stoppen met asielopvang. Dat zouden jullie als gemeente ook moeten doen”, zegt een man, die een paar stoelen verderop zit.
Goede gesprekken
Als een vrijwilliger bij opvang De Nestel een brief van een asielzoeker voorleest, wordt wederom fel gereageerd. “Ik snap dat de asielzoekers problemen hebben, maar die hebben Dongenaren ook. Er zijn genoeg mensen die onder de armoedegrens leven. Die moeten we toch helpen? Volgens mij wonen we nog steeds in Dongen.” Zijn reactie kan rekenen op een voorzichtig applaus van enkele mensen in de zaal.
De aanwezige Dongenaren zijn het zeker niet altijd met elkaar eens en de standpunten liggen soms ver uit elkaar. Toch blijft iedereen op een normale manier het gesprek aangaan, zitten voor- en tegenstanders aan dezelfde tafel en worden er goede argumenten gegeven voor ieders mening.
Daarmee verloopt de discussie een stuk rustiger dan in sommige andere gemeenten. In Engelen liepen de emoties tussen voor- en tegenstanders zo hoog op dat er huizen beklad werden. En ook in Best, Heesch en Made vonden heftige protesten plaats.
Zorgen over de kwaliteit van de opvang
Een deel van de mensen in de zaal vindt dat de langdurige asielopvang ten koste gaat van de mensen uit Dongen. Een ander deel vindt dat er wel degelijk vluchtelingen opgevangen moeten worden, maar deze mensen hebben hun twijfels bij de kwaliteit van de opvang. “De Nestel is niet ingericht voor langdurige opvang. Er is geen winkel in de buurt, er is slechts twee dagen zorg en de kamers zouden te klein zijn.”
Einde van het jaar plannen klaar zijn
Ook dat neemt de wethouder mee, geeft hij aan. Aan het einde van dit jaar moeten de plannen van het college bij de gemeenteraad liggen. Een opvang gaat er volgens wethouder Jansen hoe dan ook komen. Maar waar die dan komt, met welke voorzieningen en hoeveel mensen? Om die keuzes te maken wordt de inbreng van de aanwezige Dongenaren meegenomen.
Een vrouw in de zaal geeft de wethouder nog één punt mee. “Zorg er asjeblieft voor dat we weten wat voor gevolgen dit gaat hebben. Ben daar gewoon eerlijk over. Liever eerlijk en transparant dan dingen achterhouden die later toch wel aan het licht komen." De wethouder knikt instemmend. “Dat gaan we doen”, zegt hij.