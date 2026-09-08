1000 ASML-collega's vragen koning en premier om hulp om Omar terug te halen

Het gaat niet goed met de Eindhovense ingenieur Omar Elshal die al sinds oktober vastzit in een Egyptische cel. "Hij zit er emotioneel en fysiek helemaal doorheen", vertelt zijn vriend en ASML-collega Marouen Hamdi. Daarom startte hij een petitie om koning Willem-Alexander en premier Jetten om hulp te vragen. In vier dagen tijd is die naar eigen zeggen door meer dan duizend collega's ondertekend.

Nietsvermoedend stapt Omar Elshal vorig jaar oktober uit het vliegtuig in Caïro. Hij wil samen met zijn vrouw de bruiloft van een familielid bezoeken in zijn geboorteland Egypte. Wat een feest moet worden, eindigt in een nachtmerrie. Elshal wordt op het vliegveld aangehouden op verdenking van 'het beschadigen van de reputatie van het land'. Wat daar precies mee bedoeld wordt is elf maanden later nog steeds niet duidelijk. De Eindhovenaar is nog niet voor de rechter verschenen.

Niet voor rechter

Op 27 juli moest Elshal voorkomen, maar van de 72 verdachten met dezelfde aanklacht is de Eindhovenaar de enige die ontbreekt op de zitting. Waarom Elshal niet naar de rechtbank wordt gebracht, blijft onduidelijk. Volgens vriend Hamdi geeft de rechter daar geen verklaring voor. Op 25 oktober staat een nieuwe zitting gepland. "Het gaat steeds slechter met Omar. Hij kampt met een acute depressie en krijgt geen medische verzorging." Een advocaat heeft hij nog niet kunnen spreken. De enige die Elshal ziet is zijn vrouw. "Zij mag hem eens in de twee weken een halfuurtjes spreken. Ze maakt zich grote zorgen." Petitie voor vrijlating

Omdat de toestand van Elshal steeds slechter wordt, besluit Hamdi een petitie te starten binnen ASML. Meer dan duizend collega's steunen de oproep tot politieke en diplomatieke druk om Elshal vrij te krijgen. Afgelopen week bood Hamdi de petitie aan aan een assistent van premier Rob Jetten en aan de kamerheer van koning Willem-Alexander. De koning opende vorige week museum Vonk in Eindhoven. Ook minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen was in Eindhoven. Hamdi kon hem de petitie persoonlijk overhandigen. Berendsen zou hem verzekerd hebben contact op te nemen met zijn Egyptische ambtsgenoot om de zaak onder de aandacht te brengen.