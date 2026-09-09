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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Stroomstoring op bedrijventerrein in Breda, veel verkeersproblemen | Brand op twee plekken bij logistiek bedrijf in Bergeijk

Vandaag om 07:56

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

07:56

Stroomstoring op bedrijventerrein in Breda, veel verkeersproblemen

De elektriciteit viel woensdagochtend rond halfzeven uit op een deel van bedrijventerrein het Spinveld in Breda.  Rond acht uur werkte de stroom weer.

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06:47

Brand op twee plekken bij logistiek bedrijf in Bergeijk

Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergeijk is woensdagochtend brand uitgebroken. Toen de brandweer kwam om te blussen, bleek ook aan de andere kant van het gebouw brand te zijn. 

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05:35

Grote boom omgewaaid door storm in Haaren

Een grote boom is tijdens een storm dinsdagavond omgewaaid aan de Kantstraat in Haaren. De omgewaaide boom blokkeerde de oprit van een huis en bedrijf. 

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