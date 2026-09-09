LIVE 112-nieuws | Stroomstoring op bedrijventerrein in Breda, veel verkeersproblemen | Brand op twee plekken bij logistiek bedrijf in Bergeijk

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07:56 Stroomstoring op bedrijventerrein in Breda, veel verkeersproblemen De elektriciteit viel woensdagochtend rond halfzeven uit op een deel van bedrijventerrein het Spinveld in Breda. Rond acht uur werkte de stroom weer. Lees verder

06:47 Brand op twee plekken bij logistiek bedrijf in Bergeijk Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergeijk is woensdagochtend brand uitgebroken. Toen de brandweer kwam om te blussen, bleek ook aan de andere kant van het gebouw brand te zijn. Lees verder