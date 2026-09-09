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LIVE 112-nieuws | Stroomstoring op bedrijventerrein in Breda, veel verkeersproblemen | Brand op twee plekken bij logistiek bedrijf in Bergeijk
Vandaag om 07:56
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Liveblog
07:56
Stroomstoring op bedrijventerrein in Breda, veel verkeersproblemen
De elektriciteit viel woensdagochtend rond halfzeven uit op een deel van bedrijventerrein het Spinveld in Breda. Rond acht uur werkte de stroom weer.
06:47
Brand op twee plekken bij logistiek bedrijf in Bergeijk
Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergeijk is woensdagochtend brand uitgebroken. Toen de brandweer kwam om te blussen, bleek ook aan de andere kant van het gebouw brand te zijn.
05:35
Grote boom omgewaaid door storm in Haaren
Een grote boom is tijdens een storm dinsdagavond omgewaaid aan de Kantstraat in Haaren. De omgewaaide boom blokkeerde de oprit van een huis en bedrijf.
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