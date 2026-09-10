Peter Gillis: ‘Gedwongen veiling terecht, maar taxatiewaarde veel te laag’

Peter Gillis (64) is schuldbewust en snapt dat drie van zijn vakantieparken gedwongen geveild gaan worden. Maar toch wil hij de veiling via de rechter tegenhouden omdat de taxatiewaarde van Prinsenmeer volgens hem bijna twintig miljoen euro te laag is. Dat zeggen Gillis en zijn advocaat Eric Braun in een interview met Omroep Brabant. “Ik heb nog geen afscheid genomen van Prinsenmeer.”

Peter Gillis heeft zo’n twintig miljoen euro geleend bij Marc van Rooi, directeur van vleesbedrijf Van Rooi Meat in Helmond. Maar de rente heeft hij al een tijd niet meer betaald en nu eist Van Rooi zijn lening terug. Daarom dreigen Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg op 1 oktober gedwongen geveild te worden. Veiling terecht, maar bedrag te laag

Peter Gillis en zijn advocaat Eric Braun proberen komende dinsdag de veiling uit te stellen via een spoedzitting in de rechtbank van Den Bosch. “Het gedwongen veilen van de drie parken kunnen we niet voorkomen”, zegt advocaat Braun. “Als je geld leent, moet je dat terugbetalen. Als je betalingen mist, heeft de hypotheekverstrekker nou eenmaal het recht om de parken te veilen.” Het pijnpunt bij Gillis is dat de taxatiewaarde van Prinsenmeer in zijn ogen veel te laag is. En dan volgt een beschuldiging aan het adres van Van Rooi. “Hij heeft de parken op een veel te lage waarde getaxeerd en dat stelt hem in staat om de parken voor een appel en een ei aan een bevriende partij of zichzelf te gunnen.” Gillis zou dan achterblijven met een restschuld.

Park Prinsenmeer (foto: Vastgoedveiling.nl).

Volgens Gillis zijn daar ook concrete aanwijzingen voor. “Van Rooi heeft twee jaar geleden interesse getoond in Prinsenmeer. Toen was de taxatiewaarde ruim 35 miljoen euro, nu is het een kleine 17 miljoen euro. Ik heb daar geen goed gevoel bij.” Volgens Gillis is de taxatie niet serieus gedaan. “Ze hebben vijf minuten rondgereden en zijn niet eens uitgestapt.”

“Wij willen daarom een uitstel van drie maanden voor de veiling zodat we zelf een taxatierapport kunnen opstellen en kunnen voorkomen dat de parken te goedkoop worden verkocht”, zegt advocaat Braun. Uit documenten van de gemeente Asten blijkt dat de WOZ-waarde, de geschatte marktwaarde, op 1 januari 2025 20,6 miljoen euro was. Waarom heeft Gillis niet betaald?

“Omdat de parken dicht zijn, heb ik een aantal rentenota’s gemist”, gaat Gillis verder. “Ik weet niet hoeveel geld ik niet heb betaald. Dat weet ik uit mijn hoofd niet, ik zit niet zo in de boekhouding.” Gillis heeft dure auto’s, flinke huizen en in België zijn de parken nog open. Toch gaat het financieel niet goed, zegt de campingbaas. “Als de parken dicht zijn en er komt geen geld binnen moet je keuzes maken. Of mijn personeel niet betalen, of een keer de rente niet betalen. Ik schaam me er niet voor. De parken zijn namelijk niet door mij gesloten, maar door de gemeentes.” Imperium stort in

Prinsenmeer is het eerste vakantiepark van Gillis en zijn paradepaardje. “Ik heb er nog geen afscheid van genomen. Drie jaar geleden toen het gesloten werd, was het echt emotioneel. Inmiddels ben ik aan het idee gewend.” Echte emoties laat Gillis niet zien. ‘Ik vecht gewoon door. Ik heb recht op een eerlijk proces’, is het standaard riedeltje dat Gillis weer afspeelt.