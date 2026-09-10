Herstel burgemeester Roosendaal verloopt voorspoedig na ernstig ongeluk

Mark Buijs, de burgemeester van Roosendaal, gaat kijken wanneer hij weer aan het werk kan gaan. Zijn gezondheidssituatie is de afgelopen weken sterk verbeterd, zo laat de gemeente Roosendaal donderdag weten in een update over zijn herstel na een fietsongeluk in april. De burgemeester raakte bij het ongeluk ernstig gewond en is sindsdien aan het revalideren.

De gesprekken over de terugkeer van Buijs zijn volgens hem al in gang gezet. De komende tijd zal hij verder bespreken wat mogelijk is. "Ik hoop binnenkort meer duidelijkheid te geven over wanneer ik de draad weer kan oppakken voor Roosendaal. Dat wil ik op een goede en verantwoorde manier doen", laat Buijs weten.

Ook de gemeente is optimistisch: "Uiteraard kijken we naar wat passend is in het herstelproces en zijn we in nauw overleg met de betrokken medische professionals, collegeleden, gemeenteraad en de ambtelijke organisatie."

Heftige periode

Buijs zegt zelf dat hij een geluk bij een ongeluk heeft gehad, als hij ziet waar hij nu in zijn herstelproces is en bedankt nogmaals iedereen die hem de afgelopen periode heeft gesteund. "Ik merk dat het gelukkig met mij weer een stuk beter gaat. Dat is fijn om te ervaren. Ik ben dankbaar voor de deskundige zorg en de hulp die ik van mijn vrouw, onze kinderen en mijn collega’s heb gekregen. Ook de vele steunbetuigingen deden mij en mijn gezin veel goed."

Ernstig fietsongeluk

Het ging mis toen de burgemeester van Roosendaal op 28 april april tijdens een fietstocht in Zeeland hard ten val kwam. Bij het eenzijdige ongeluk liep Buijs zwaar hoofdletsel en meerdere botbreuken op. Hij werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.

Al snel werd duidelijk dat het herstel van de burgemeester lange tijd zou kunnen duren. Vanwege zijn uitval werd Erik van Merrienboer door de commissaris van de Koning aangewezen als tijdelijke vervanger van Buijs. Van Merrienboer was eerder onder meer burgemeester van Terneuzen, gedeputeerde in Brabant en wethouder in Eindhoven. Hij blijft waarnemend burgemeester van Roosendaal zolang dat nodig is.