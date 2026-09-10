Weer ongeluk op N272 in Sint Anthonis: nog altijd zorgen over de veiligheid

De N272 bij Sint Anthonis is al langere tijd een bron van zorgen. Op de provinciale weg gebeuren regelmatig ongelukken en dat valt ook omwonenden en lokale politici op. Deze week was het weer raak: vier auto's botsten vlak bij het tankstation op elkaar. De provincie brengt volgende maand een onderzoeksrapport over de verkeerssituatie op de weg naar buiten.

Wilfred Lauwen van partij Lokaal Brabant kaartte in december vorig jaar bij de provincie al meerdere plekken op de N272 aan waar veel ongelukken gebeuren. In april en juni van dit jaar volgden opnieuw schriftelijke vragen, ditmaal specifiek over het gedeelte bij het tankstation in Sint Anthonis. Die vragen werden ook ondertekend door Reem Bakker uit Sint Anthonis, van de partij Liberaal Land van Cuijk.

Bakker kent de N272 niet alleen vanuit de politiek, maar ook als omwonende. Hij woont zelf aan de weg, in de buurt van locaties waar volgens hem regelmatig ongelukken gebeuren. Zoals een ernstig ongeluk tussen twee vrachtwagens en een auto vorig jaar. "En dan halen niet eens alle ongelukken het nieuws", zegt Bakker. "Er gebeuren ook veel kleinere ongelukken met alleen blikschade."

Fietspad

Weggebruikers die willen tanken bij het tankstation op de 80-weg, kunnen geen gebruik maken van een uitvoegstrook. Achteropkomend verkeer moet daarom rekening houden met plotsklaps langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Wat de situatie extra gevaarlijk maakt, is een fietspad dat tussen het tankstation en de weg loopt.

"Veel kinderen gebruiken de route om naar school te fietsen", weet Bakker. "Moet er eerst iets heel ergs gebeuren voordat er wat verandert? Dat moeten we niet willen."

Onderzoek

Uit antwoorden van de schriftelijke vragen blijkt dat de provincie op de hoogte is van de ongelukken en een onderzoek heeft ingesteld naar de verkeersveiligheid van de N272. De resultaten zouden kort na de zomer aan de gemeente Land van Cuijk en provincie gepresenteerd moeten worden. Het volledige onderzoeksrapport wordt in oktober verwacht.