Politie krijgt meerdere tips in zaak van gruwelijke dood ezeltje Pleun

In het onderzoek naar de dood van ezeltje Pleun zijn meerdere tips binnengekomen, dat laat de politie donderdag weten. Het veulen, dat maandag verdween van Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau, werd dinsdag dood teruggevonden op het terrein van de opvang.

De vondst van dode jonge ezeltje maakte veel emoties los. Volgens Mouws werd Pleun zwaar toegetakeld teruggevonden . Ze vermoedt dat het dier is doodgeschoten. "Boven haar rechter achterpoot zat een kogelgat. De kogel is dwars door haar lichaam gegaan", vertelde ze eerder.

Het twee weken oude ezeltje was een dag eerder spoorloos verdwenen, waarna eigenaresse Marlhene Mouws samen met vrijwilligers urenlang naar Pleun zocht.

Opvallend is dat Pleun dinsdagmiddag werd teruggevonden op een plek waar volgens Mouws eerder die dag nog uitgebreid was gezocht. "Ik zag haar ineens liggen toen ik twee nieuwe donateurs een rondleiding gaf", vertelde ze eerder. Volgens de eigenaresse moet het ezeltje ná de zoekactie weer in de wei zijn neergelegd.

Onderzoek gaat door

De politie deed dinsdagavond uitgebreid onderzoek op en rond het terrein van de ezelopvang. Rechercheurs van de forensische opsporing waren daarbij aanwezig. Over de inhoud van het onderzoek wil de politie op dit moment niets kwijt.

Volgens Mouws heeft de politie haar laten weten rekening te houden met meerdere betrokkenen. De politie bevestigt dat niet en wil vanwege het lopende onderzoek geen verdere details geven. Wel geeft ze aan inmiddels meerdere tips binnen te hebben gekregen die ze onderzoekt.

Misbruik van verdriet

De dood van Pleun trekt niet alleen veel aandacht, maar wordt volgens Het Ezelpaleis ook misbruikt door oplichters. De opvang waarschuwde woensdag voor een valse doneeractie die rondgaat op sociale media. Daarnaast kreeg eigenaresse Marlhene Mouws naar eigen zeggen ook schokkende telefoontjes binnen. Ondertussen onderzoekt de politie nog altijd wat er precies met Pleuntje is gebeurd.

Rode vlag

De dood van Pleun zorgt niet alleen voor veel verdriet, maar roept bij deskundigen ook zorgen op. Psycholoog Nienke Endenburg van het Landelijk Expertisecentrum voor Dierenmishandeling waarschuwde eerder dat ernstige dierenmishandeling een belangrijke rode vlag kan zijn voor verder gewelddadig gedrag. Volgens haar is het daarom belangrijk dat de dader wordt gevonden.