Strijd om uitlevering Bolle Jos: Sierra Leone pikt Nederlandse actie niet
Minister van Justitie David van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om Bolle Jos uit te leveren. De uit Breda afkomstige drugscrimineel verblijft vermoedelijk in het West-Afrikaanse land. Van Weel gaf een interview aan een tv-station in Sierra Leone, maar zijn uitlatingen vallen daar niet goed. De premier van het land beschuldigt Van Weel ervan dat hij zich opstelt als kolonialist.
Volgens Van Weel is het een kwestie van tijd dat Nederland de voor grootschalige drugshandel veroordeelde Jos Leijdekkers uit Breda te pakken krijgt. Van Weel is ervan overtuigd dat Bolle Jos zich in Sierra Leone schuilhoudt. Hij vindt dat de pogingen om de uitlevering van de drugsbaas voor elkaar te krijgen niet het gewenste resultaat hebben. Het verloopt allemaal zeer traag, zegt Van Weel vanuit Den Haag.
"We hebben de regering benaderd, we hebben een formeel uitleveringsverzoek gedaan - meer dan een jaar geleden - en sindsdien meerdere contacten gehad. Maar tot nu toe heeft dat helaas niet geleid tot zijn uitlevering", zegt Van Weel volgens de NOS in het interview. "Voor ons is het tijd om ervoor te zorgen dat we dit proces versnellen."
'Schandalig'
Om de druk op het West-Afrikaanse land op te voeren heeft Van Weel de Europese Unie gevraagd de honderden miljoenen aan ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stop te zetten. De premier in Sierra Leone, David Moinina Sengeh, noemt dat "schandalig". "Het is neo-kolonialisme", zegt hij.
"Wij zijn een onafhankelijk land. Als de Nederlandse minister echt wil laten zien dat hij aan het werk is, moet hij niet de hele tijd op tv zitten en dreigen dat ze de hulp van de EU stopzetten. Wij leven niet van hulp van de EU", zei Moinina Sengeh meteen na het interview met Van Weel.
Geen idee waar Bolle Jos is
Volgens de premier van Sierra Leone weten de inlichtingendiensten niet waar Bolle Jos is. Hij zegt dat Nederland met bewijs moet komen als het wel weet waar de Bredanaar zit, bijvoorbeeld met foto's.
Eerder dook Bolle Jos op op beelden van een kerkdienst in het geboortedorp van president Julius Maada Bio van Sierra Leone. Ook zijn er geruchten dat hij een relatie zou hebben met de dochter van de president.
Moinina Sengeh zegt daar niets van te weten. "Ik weet het niet. En hij (David van Weel, red.) weet het ook niet. Als hij het niet weet, kan hij geen beschuldigingen over ons land uiten. Hij kan het niet gebruiken om ons te bedreigen en gaan lobbyen bij de EU."
Doorvoerhavens
Vorige week onderschepte de Franse douane een enorme partij drugs die in verband wordt gebracht met de organisatie van Bolle Jos. Het ging om duizenden kilo's cocaïne die werden aangetroffen aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het containerschip was vanuit West-Afrika op weg naar Antwerpen.
Van Weel zegt in het interview dat West-Afrikaanse landen steeds meer gaan dienen als doorvoerhavens van drugs uit Zuid-Amerika, bestemd voor de Europese markt. Bolle Jos zou in de organisatie daarvan een centrale rol spelen.
"De cocaïne komt uit Latijns-Amerika, reist vervolgens over de Atlantische Oceaan naar West-Afrika en wordt dan ofwel opgeslagen of opnieuw verscheept", zegt Van Weel. "Bolle Jos gebruikt West-Afrika als een van zijn hubs en transitpunten, die kans is heel groot."