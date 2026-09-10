Strijd om uitlevering Bolle Jos: Sierra Leone pikt Nederlandse actie niet

Minister van Justitie David van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om Bolle Jos uit te leveren. De uit Breda afkomstige drugscrimineel verblijft vermoedelijk in het West-Afrikaanse land. Van Weel gaf een interview aan een tv-station in Sierra Leone, maar zijn uitlatingen vallen daar niet goed. De premier van het land beschuldigt Van Weel ervan dat hij zich opstelt als kolonialist.

NOS Geschreven door

Volgens Van Weel is het een kwestie van tijd dat Nederland de voor grootschalige drugshandel veroordeelde Jos Leijdekkers uit Breda te pakken krijgt. Van Weel is ervan overtuigd dat Bolle Jos zich in Sierra Leone schuilhoudt. Hij vindt dat de pogingen om de uitlevering van de drugsbaas voor elkaar te krijgen niet het gewenste resultaat hebben. Het verloopt allemaal zeer traag, zegt Van Weel vanuit Den Haag. "We hebben de regering benaderd, we hebben een formeel uitleveringsverzoek gedaan - meer dan een jaar geleden - en sindsdien meerdere contacten gehad. Maar tot nu toe heeft dat helaas niet geleid tot zijn uitlevering", zegt Van Weel volgens de NOS in het interview. "Voor ons is het tijd om ervoor te zorgen dat we dit proces versnellen." 'Schandalig'

Om de druk op het West-Afrikaanse land op te voeren heeft Van Weel de Europese Unie gevraagd de honderden miljoenen aan ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stop te zetten. De premier in Sierra Leone, David Moinina Sengeh, noemt dat "schandalig". "Het is neo-kolonialisme", zegt hij.