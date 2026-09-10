Megan stapte naar Huurcommissie: nu is ze tevreden met prijs voor kamer

Een kamer vinden in een van de Brabantse studentensteden is al lastig. En vaak blijkt voor een kamer dan ook nog veel meer huur gevraagd te worden dan wettelijk mag, zo blijkt uit onderzoek van radioprogramma Argos. Tilburg komt het slechtst uit het onderzoek. “De prijzen zijn sky-high. Ik heb het er niet voor over”, zegt een student die we donderdag spreken op de campus Stappegoor in die stad.

“Ik betaal 600 euro per maand en ik woon op vijftien vierkante meter. Ik vind dat echt een hele hoop”, zegt de 22-jarige Saskia Doomernik. Een andere student woont nog thuis, maar kent de verhalen over de hele hoge huurprijzen ook. “Ik denk dat je een normale kamer niet meer vindt voor minder dan zeshonderd of zevenhonderd euro.” Inge van Opstal was ingeloot voor een studentenkamer in Tilburg. Ze zou voor een kamer van zeven vierkante meter 390 euro gaan betalen. Op het laatste moment besloot ze er toch vanaf te zien. “Er zaten spelfouten in het contract, sommige regels stonden er dubbel in met verschillende deadlines. Dat vond ik niet logisch. Dus uiteindelijk ben ik thuis blijven wonen.” Ook zij vindt de prijzen te hoog. “Heel veel studenten willen gaan studeren in een stad ver weg van huis. Maar door de prijs gaat dat eigenlijk niet.”

Wat zegt de wet?

Om te voorkomen dat huurders te hoge prijzen betalen, geldt sinds 1 juli 2024 de Wet betaalbare huur. De maximale huurprijs van een woning of kamer wordt gebaseerd op een puntensysteem. Er wordt gekeken hoe groot de woning is, hoe zuinig die is en welke voorzieningen aanwezig zijn. Hoe meer punten een woning scoort, hoe hoger de huur mag zijn.

Tilburg springt eruit Tilburgs komt het slechtst uit het onderzoek van Argos. Van de 72 bekeken kamers was 68 procent te duur. Gemiddeld betaalden huurders daar 189 euro per maand meer dan toegestaan. In Breda zit 66 procent van de onderzochte kamers boven de wettelijk toegestane huurprijs. Huurders betaalden gemiddeld 136 euro per maand te veel. In Eindhoven blijkt bijna de helft van de kamers volgens de onderzoekers te duur. Verhuurders vroegen gemiddeld 185 euro meer dan volgens de regels mag.

Student Megan de Groot vond de huurprijs voor haar kamer van twaalf vierkante meter in Tilburg ook te hoog. “Toen zijn we naar de Huurcommissie gestapt”, vertelt ze. En die gaf haar gelijk, waardoor de maandelijkse kosten fors naar beneden gingen. “Ik betaalde eerst 540 euro, nu 430 euro. Ik vind het een prima prijs en ben nu wel tevreden.”

Jolanda Kustermans van huurteam Breda helpt studenten die vinden dat zij te veel betalen voor hun kamer (foto: Omroep Brabant).