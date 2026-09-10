Bakkerij ’t Bakkertje gaat weer bakken na brand en heropent alle winkels

Alle acht de winkels van bakkerij ’t Bakkertje uit Helmond gaan maandag weer open. Begin deze maand werd de bakkerij getroffen door een brand, waardoor er geen brood gebakken kon worden. Nu de stroomvoorziening is hersteld, kan het familiebedrijf de draad weer oppakken.

Donderdag kon de stroom weer worden aangesloten. “Nu gaan we volop testdraaien om te kijken of alles werkt”, vertelt Dirks. Volgens hem heeft een aantal van de negentig machines de brand niet overleefd. “Maar de belangrijke machines, zoals de ovens, werken allemaal. Daar zijn we blij mee.”

Eigenaar Theo Dirks is opgelucht dat zijn bakkerij na de brand van 3 september weer open kan. De bakkerij had door de brand geen stroom meer en dus kon er niet gebakken worden.

Vanwege de brand moesten de bakkerij en de acht winkels in Helmond, Beek en Donk, Geldrop, Heeze en Mierlo noodgedwongen anderhalve week dicht. De winkels konden niet worden voorzien van verse producten.

Bedolven onder de reacties

Dirks zegt bedolven te zijn onder de reacties. “Het is bizar om zo’n brand mee te maken. Maar na twee dagen zie je ook wat het losmaakt. Collega-bakkers die hun hulp aanbieden, monteurs die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werkten en het eigen personeel dat helpt met schoonmaken. Dan denk je wel: wauw, wat gaaf.”

Ook klanten staken Dirks een hart onder de riem. “We kregen bloemen, kaarten, appjes en mailtjes. Geweldig. Om hen allemaal te bedanken, houden we een week lang een actie. We geven op alle producten 25 procent korting.”

Ontploffing

De brand ontstond in de meterkast tijdens werkzaamheden, toen een elektricien bezig was om nieuwe groepen voor een nieuwe koeling aan te leggen. Daarna volgde een ontploffing. De elektricien liep daarbij brandwonden op. De Arbeidsinspectie deed onderzoek naar het ongeluk. Dirks zei eerder al tegen Omroep Brabant dat de inspectie geen onjuistheden had vastgesteld.

