Derde tiener aangehouden voor steekpartij in Kinderbos Gemert

Een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland (provincie Zeeland) is aangehouden voor de steekpartij in het Kinderbos in Gemert. Een jongen van 15 jaar uit Handel raakte maandagmiddag gewond in zijn arm toen hij vlakbij de visvijver in het bos gestoken werd met een machete.

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De steekpartij gebeurde rond half twee in het bos nabij de Dribbelei. Dezelfde middag werden een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarige meisje uit Mierlo aangehouden. De verdachten en het slachtoffer troffen elkaar om een eerdere ruzie uit te praten. Dat liep zo uit de hand dat een van de verdachte een machete pakte en op het slachtoffer insloeg.