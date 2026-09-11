Zo ziet je auto eruit als 30 cobra's ontploffen: 'Stop met vuurwerk'

Een auto opblazen met 30 cobra’s. Of met vuurwerk schieten op politiepoppen. Een grote vuurwerkdemonstratie vrijdag in Riel laat de gigantische verwoesting van zwaar illegaal vuurwerk zien.

Cobra’s, nitraten, shells en geknutselde bommen met benzine: alles ging de lucht in op defensieterrein Kamp de Kiek in Riel. Deuren ontploften en handen werden van poppen met politie-uniform afgeblazen. Alles opblazen in opdracht van de politie, dat zie je niet elke dag. “We willen laten zien hoe heftig en gevaarlijk vuurwerk is”, verklaart korpschef Janny Knol. “Het zijn gewoon bommen.” Aanslagen

Zwaar vuurwerk: de politie ziet het bij aanslagen, voetbalwedstrijden en de jaarwisseling. Met enorme impact op slachtoffers, onrust in wijken en zware belasting voor hulpverleners als gevolg.

Vuurwerk bij een deur (foto: Omroep Brabant).

Explosies laten zien, werkt dat niet juist averechts? “Nee, het wordt al heel veel gebruikt. We willen mensen bewust maken hoe gevaarlijk dit is.” Knol denkt niet dat het mensen juist op ideeën brengt. De waarschuwing komt volgens de korpschef niet te vroeg. “Het speelt niet alleen met oud en nieuw. We zien dit ook rond voetbalwedstrijden, demonstraties, ruzies en aanslagen. Vuurwerk moet gewoon uit onze samenleving.” 'Meer controles'

Vanaf de komende jaarwisseling geldt er in heel Nederland een algeheel landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Of de politie zich schrap zet voor deze eerste jaarwisseling met verbod? “We hebben daar zeker zorgen over. Het vuurwerkgeweld tegen hulpverleners neemt toe. We zijn op tijd begonnen en halen nu al zoveel mogelijk vuurwerk uit de samenleving. We gaan meer controleren dan andere jaren.”

De korpschef, Caroline van der Plas, Carola Schouten, Mark van Stappershoef en anderen (foto: Raymond Merkx).

Afsteken gaat door

“We hebben niet de naïeve gedachte om te denken dat er niks wordt afgestoken”, zegt burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle over het vuurwerkverbod. “We zien een toename van overlast. Jongeren die met een tas vol cobra’s lopen, levensgevaarlijk!”, weet de burgemeester. De explosievendemonstratie laat volgens hem zien hoe belangrijk dit probleem is. “We gaan ook gewoon geen ontheffingen voor vuurwerk geven.” “Stop met vuurwerk. Vier je feestje op een andere manier”, zo roept de korpschef op.

De schade aan de auto is groot (foto: Omroep Brabant).