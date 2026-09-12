Vader is vader niet meer door één klap tijdens feest in Brabanthallen

Eén harde vuistslag maakte een einde aan het leven van een 56-jarige man. Niet letterlijk, want de man leeft nog, maar in de praktijk wel: de man liep forse hersenschade op en kan niet meer zelfstandig leven. Zijn familie heeft hem nog in hun midden, maar tegelijkertijd missen ze hem.

In de rechtbank in Den Bosch werd vrijdagmiddag duidelijk hoeveel schade een uit de hand gelopen ruzie tijdens een groot feest in de Brabanthallen heeft veroorzaakt. De dochter van de man vertelde in een indrukwekkend betoog in een bomvolle rechtszaal hoezeer haar leven en dat van haar broer, moeder en andere familieleden is veranderd. "Hij leeft nog, daar ben ik blij om", vertelde ze aan de rechters. "Maar tegelijk mis ik hem, terwijl hij gewoon naast me zit."

De bewuste klap viel vorig jaar in de nacht van 24 op 25 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch. Daar traden tijdens de Nacht van Brabant de grootste Nederlandstalige artiesten op voor 15.000 mensen. Vader, moeder, zoon en dochter maakten daar een gezellig gezinsuitje van. "Maar we gingen met z’n vieren en we kwamen maar met z’n drieën terug", schetste de dochter. Een domme ruzie aan de bar was de aanleiding voor een grote vechtpartij in de zaal. Bosschenaar Jeroen S. (32) raakte geïrriteerd toen de vader in zijn ogen voordrong aan de bar. Er ontstond een opstootje waar de zoon zich mee bemoeide. Die gaf Jeroen S. een klap op zijn oog, waarna veel mensen zich met de ruzie gingen bemoeien. Er werden klappen en schoppen uitgedeeld, maar de boel werd ook weer gesust en er werden handen geschud. Van achteren aangevallen

Jeroen S. was de enige die deze vredestichting niet had meegekregen. Hij was na de klap op zijn oog weggelopen en kwam de familie tegen in een tussenruimte van de Brabanthallen. In de rechtbank verklaarde hij dat hij bang was dat de familie hem nog een keer te grazen zou nemen. In plaats van ervandoor te gaan, rende hij op de vader af en sloeg hem van achteren op zijn kaak, zo zagen getuigen. De man viel meteen achterover en viel hard met zijn hoofd op het beton. "Als een baksteen die op een ijsbaan wordt gegooid en het ijs doet barsten. Zo hard kwam mijn vader met zijn hoofd op die betonnen vloer terecht", vertelde de dochter.

Ogen weer open

Dagenlang was de familie in onzekerheid of vader die klap wel zou overleven. Er werd verteld dat het ook wel eens fout kon aflopen, zei de dochter. Dankzij een operatie overleefde de vader de klap, maar zoals de dochter vertelde deed een andere man zijn ogen open. De botbreuken genazen wel, maar het hersenletsel is blijvend, zo werd duidelijk. Sinds half augustus is de vader na een lang verblijf in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum weer thuis. Hij kan niet meer voor zichzelf zorgen, is vaak boos op zijn vrouw en is duidelijk niet meer dezelfde warme familieman als voorheen. Vragen stelt hij niet meer en hij herkent soms zijn eigen zoon niet eens. 'Vader, man en zoon kwijt'

"Mijn vader heeft geen klappen uitgedeeld, alleen maar geïncasseerd. Jij hebt hem achtergelaten op het kale beton", verweet de dochter de geëmotioneerde Jeroen S., terwijl ze naast hem zat in de rechtszaal. "Jij krijgt straf en kunt daarna door met je leven, maar wij zijn onze vader, man en zoon kwijt." Jeroen S. gaf aan dat hij ook niet meer precies weet hoe het gegaan is. Van de vechtpartij in de zaal weet hij niet veel meer, behalve dat hij weg wilde omdat hij de bloedziekte hemofilie heeft en bang was voor bloedingen. Waarom hij in de tussenruimte alsnog op de vader afstormde, kon hij zelf ook niet precies uitleggen. Wel wilde hij kwijt dat hij enorm veel spijt heeft van de klap en dat hij het enorm rot vindt voor de familie. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

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