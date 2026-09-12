Na jarenlange verbouwing is de Sint Jan weer open voor publiek

Na een jarenlange renovatie is de Sint Jan in Roosendaal weer geopend voor publiek. De kerk kwam in 2019 leeg te staan en sindsdien werd er gewerkt aan een nieuwe plek waar inwoners kunnen werken, vergaderen of cultuur kunnen snuiven. Dit weekend kan het publiek voor het eerst een kijkje nemen.

Maar vanaf de jaren zestig daalde het aantal kerkgangers snel. Daarom stopten de kerkdiensten in 2003 in de Sint Jan. Zestien jaar later, in 2019, werd nagedacht over een nieuwe bestemming voor de kerk. De conclusie: de Sint Jan moest een plek worden voor álle Roosendalers . Een cultuurtempel en een bruisend hart van de stad.

De Sint Jan is al meer dan 750 jaar het kloppend hart van Roosendaal. De kerk werd in 1268 als kapel gebouwd. In 1460 werd die kapel vervangen door een grotere kerk en in 1839 werd de Sint Jan gemaakt tot de kerk zoals we die nu kennen.

Welke functie heeft de Sint Jan nu?

Jan-Hein Sloesen, directeur-bestuurder bij Cultuurcluster Roosendaal, ging met die taak aan de slag. Het doel was dat er zoveel mogelijk oude elementen uit de kerk werden behouden én dat zoveel mogelijk mensen van de kerk gebruik konden gaan maken.

Daarom heeft de kerk nu een sociale, maatschappelijke en culturele functie. Je kan de kerk bijvoorbeeld huren; in zijn geheel voor evenementen, of juist losse ruimtes voor bijvoorbeeld vergaderingen en bijeenkomsten. De verhuur is ook het verdienmodel van de kerk, want de verbouwing is betaald met leningen en zonder subsidies.

Geen feesten meer in de kerk

Qua verhuur is er veel mogelijk, maar één ding staat centraal: “De kerk in de waarde laten die hij heeft”, stelt Sloesen. Grote dansfeesten in het gebouw organiseren, zoals voor 2019 nog gebeurde, gaat dus niet meer. “Daar hebben we in Roosendaal hele andere mooie gebouwen voor.”

De renovatie was een flinke klus. Zo is de complete vloer uit de kerk gehaald, zodat er vloerverwarming aangelegd kon worden. Daardoor zijn er bijzondere vondsten onder de kerk gedaan, zoals de graven van rijke overleden Roosendalers van vóór 1839. “We hebben ze bekeken en teruggelegd waar ze lagen", zegt Sloesen.

Vrijdagmiddag werd de kerk officieel heropend. Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag en zondag kan het publiek voor het eerst een kijkje nemen.