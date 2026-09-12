Christiaan Bauer houdt ouders voor de gek: 'Ben je helemaal gestoord?!'

Christiaan Bauer heeft zijn ouders Frans en Mariska goed voor de gek gehouden. Hij beweerde dat hij 'premium lucht' in zijn autobanden had laten pompen voor 200 euro, tot grote verbazing van zijn ouders: "Ben je helemaal gestoord?!"

Het lijken wel scenes uit het tv-programma Bananensplit: de beelden die Christiaan Bauer de afgelopen dagen deelde op Instagram en TikTok. Dit keer is Frans Bauer alleen niet degene die iemand in de maling neemt, maar is hij zélf het slachtoffer. De grap begint bij moeder Mariska. Christiaan belt haar op om te vertellen dat hij zijn autobanden met 'premium lucht' heeft laten oppompen. Klonk goed, maar nu twijfelt hij zogenaamd of het wel zo goed was. Mariska is daar wel duidelijk over. "Je hebt... wat?!", roept ze meteen. Christiaan doet er nog een schepje bovenop: "Het rijdt wel lekkerder of zo." Mariska reageert geïrriteerd dat ze er nog nooit van heeft gehoord. "Lucht is lucht! Hoe kom je er nu bij? Dat bestaat toch helemaal niet?"

"Je bent opgelicht, Christiaan!"

Ze kan het niet geloven. "Heb je dit al tegen je vader verteld? Ik zou het maar niet doen ook, want die man verklaart je voor gek. Ik ook trouwens. Je bent opgelicht, Christiaan! Dit kan toch echt niet, jongen." Uiteraard haalt Christiaan het grapje 's avonds ook bij zijn vader uit. "Ben je nu helemaal gestoord?", reageert Frans meteen. "Dan heb je een opleiding op de universiteit gehad... Dit is toch niet gezond. Hoe kan je zo dom zijn? Alle alarmbellen gaan bij 'premium lucht' toch af?" Vol verbazing blijft hij Christiaan aankijken. "Waar is dat bedrijf? Dan denk je toch dat je iets slims op de wereld hebt gezet. Ik had jou wat slimmer ingeschat. Ik vind het niet dom, maar oliedom."

"Sjonge jonge... Jij bent echt verschrikkelijk."

De volgende ochtend vindt hun zoon het toch maar tijd om ze te vertellen dat het een grapje was. Christiaan geeft ze een tegoedbon voor premium lucht bij Banana Tyres, een mooie verwijzing naar Bananensplit. "Ik dacht serieus dat dit echt was!", roept Mariska uit. Frans kan er wel om lachen. "Sjonge jonge... Jij bent echt verschrikkelijk. Slechter dan slecht." Het grapje kan rekenen op honderdduizenden views. "Briljant, zo geweldig dit", reageert iemand. "De leerling wint van de meester", zegt een ander. Misschien volgt er binnenkort een vervolg: Mariska heeft zin om haar zoon terug te pakken, zegt ze op het einde van de laatste video. Bekijk hier beelden van de grap bij Frans: