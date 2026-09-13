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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Groep jonge fatbikers door Eindhoven achtervolgd na beroving met geweld | Auto botst tegen boom in Klein-Zundert, man en vrouw zwaargewond

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

07:02

Groep jonge fatbikers door Eindhoven achtervolgd na beroving met geweld

Een groep jonge fatbikers heeft zaterdagavond iemand beroofd in de wijk Meerhoven in Eindhoven. Daarbij werd volgens de politie geweld gebruikt. Agenten probeerden de groep te achtervolgen, maar wist maar één fatbiker staande te houden.

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06:05

Auto botst tegen boom in Klein-Zundert, man en vrouw zwaargewond

Een man en een vrouw in een auto zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een botsing op de Palmbosstraat in Klein-Zundert. Het voertuig kwam tegen een boom terecht.

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