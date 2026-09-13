LIVE 112-nieuws | Groep jonge fatbikers door Eindhoven achtervolgd na beroving met geweld | Auto botst tegen boom in Klein-Zundert, man en vrouw zwaargewond

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07:02 Groep jonge fatbikers door Eindhoven achtervolgd na beroving met geweld Een groep jonge fatbikers heeft zaterdagavond iemand beroofd in de wijk Meerhoven in Eindhoven. Daarbij werd volgens de politie geweld gebruikt. Agenten probeerden de groep te achtervolgen, maar wist maar één fatbiker staande te houden. Lees verder