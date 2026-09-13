Jonge voetballers ontmoeten hun held Virgil van Dijk: 'Echt spannend'

Topvoetballer Virgil van Dijk uit Breda was zondag even terug in Brabant. In Tilburg stond Virgil’s Legacy Trophy, het internationale jeugdtoernooi voor Europese topopleidingen, op het programma. Jonge voetballers keken hun ogen uit: "Ik vond het echt spannend om met Virgil te praten."

De aanvoerder van Liverpool blies vorig jaar het toernooi in Tilburg nieuw leven in . Jonge talenten van topopleidingen bij clubs als Bayern München en FC Barcelona spelen een paar dagen tegen elkaar. Het jeugdtoernooi werd eerder van 1992 tot 2011 georganiseerd.

Het is zondagochtend wel duidelijk dat er een grootheid uit de voetbalwereld rondloopt op Sportpark Prinsenhoeve. Hordes mensen willen een handtekening, foto of gewoon alleen maar even dé man in het echt zien: Virgil van Dijk.

Zou Van Dijk komen?

Het was de vraag of de oprichter van het toernooi er dit jaar zelf ook weer bij zou zijn, want zaterdagmiddag speelde Van Dijk nog een wedstrijd met Liverpool en zondagmiddag moest hij weer trainen.

Maar hij is er. Tot grote vreugde van de jonge Binke. Hij voetbalt bij Willem II. "Ik heb hem gezien!", zegt hij. "Dat was wel leuk, maar ik kon geen handtekening of foto vragen. Ik heb ook Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Barcelona en Liverpool gezien. Ik wil later bij Barcelona spelen."

Gesprek met jonge voetballer

Een andere jongen had meer geluk. "Ik heb met Virgil gepraat", zegt hij trots. "We hadden het over voetballen en zo. Hij zei dat ik mijn best moest doen. Heel vet. Ik vond het echt spannend en was wel een beetje zenuwachtig. Ik had niet verwacht dat hij met mij zou praten."

Toch is niet iedereen onder de indruk. "Virgil is best wel leuk", zegt een jonge voetballer. "Maar hij is niet de vetste voetballer die ik ooit heb gezien, want ik heb ooit Ronaldo gezien!"

Ook andere voetbalsterren lieten hun gezicht zien in Tilburg, zoals Frank Rijkaard, Joël Matip en Soufiane Touzan. De finale tussen Bayern München en FC Barcelona werd uiteindelijk met 3-1 gewonnen door de Duitsers.