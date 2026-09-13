Sven Mijnans leidt PSV met een hattrick naar koppositie Eredivisie

PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. In het eigen Philips Stadion werd Sparta met 4-1 verslagen. Kodai Sano maakte zijn eerste goal voor PSV. Sven Mijnans werd matchwinner met een hattrick, waarvan vooral de laatste wonderschoon was. De Eindhovenaren moesten wederom terugkomen van een achterstand, ditmaal na een blunder van keeper Matěj Kovář.

Peter Bosz koos ervoor om zijn hele aanval te vervangen ten opzichte van het Champions League-duel met Shakhtar van afgelopen woensdag (1-1). Ruben van Bommel werd vervangen door Amir Bouhamdi, Ricardo Pepi moest plaatsmaken voor Sven Mijnans en Ivan Perišić mocht toekijken hoe Esmir Bajraktarević zijn plek in het veld overnam. PSV wist wat er op het spel stond: de koppositie in de Eredivisie. Willem II had vrijdag namelijk knap een punt gepakt bij AZ, waardoor PSV de club uit Alkmaar op doelsaldo voorbij kon op de ranglijst. Kovář de fout in

Na een kwartier spelen op de helft van Sparta, leverde Segiño Dest de bal in. Eén lange bal over de verdediging en Milan Zonneveld kon alleen op Matěj Kovář af. De Tsjechische-keeper leek op tijd uit zijn goal te zijn om de lange bal weg te werken, waar het niet dat hij de pass compleet verkeerd inschatte. En dus was ook hij gezien en kon Zonneveld voor leeg goal de 0-1 inschieten.

PSV hield nog geen enkele keer de nul dit seizoen en kwam voor de zesde keer in acht wedstrijden op achterstand. Vaak lukte het de ploeg van Peter Bosz wel om de schade te repareren, want ook nu was het enkele minuten later alweer gelijk. Bajraktarevic kwam met een voorzet vanaf rechts en voor de goal stond gelegenheidsspits Sven Mijnans om in te koppen. Het kwam met bakken uit de hemel in Eindhoven deze zondagavond. Dat betekent ook: een glad veld. En dus bedacht Kodai Sano het om in minuut 39 eens van afstand te schieten. Op het eerste oog geen best schot, maar toch glipte de bal onder Michael Brouwer door en dus kwam PSV nog voor rust op voorsprong. In de tweede helft startten de bezoekers gevaarlijker. Ossenaar Mitchell van Bergen kwam een keer naar binnen en schoot rakelings naast. De Eindhovenaren kwamen andermaal goed weg toen Kovář knap redde uit een corner, waarna de ingevallen Perišić een bal van de lijn haalde. Weer Mijnans

PSV probeerde door de muur van Spartanen heen te komen, maar dat bleek niet zo makkelijk. Toch was daar in de 74ste minuut weer ex-Spartaan Sven Mijnans. Hij was er als de kippen bij om de rebound tegen de touwen te schieten nadat een schot van Paul Wanneer gepareerd werd door Sparta-goalie Brouwer. Als kers op de taart maakte Mijnans ook nog zijn derde. Vanaf buiten de zestien krulde hij de bal prachtig in de linkerbovenhoek, waarmee hij de eindstand op 4-1 zette. Dit was ook direct zijn laatste balcontact, want hierna werd hij gewisseld voor debutant Ayoni Santos. De Eindhovenaren zijn de nieuwe koploper van de Eredivisie, weliswaar met net zoveel punten als AZ, maar een beter doelsaldo. Volgende week zondag gaat PSV op bezoek bij FC Twente.