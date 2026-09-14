Winkeldief die wordt betrapt betaalt vanaf nu 242 euro schadevergoeding

Een winkeldief betaalt vanaf deze maandag een flink hogere schadevergoeding aan de bestolen winkelier. Het bedrag wordt verhoogd naar 242 euro. Het oude bedrag van 181 euro was sinds 2012 niet gewijzigd. "Winkeldiefstal blijft een groot probleem voor ondernemers."

Winkeldiefstal is nog altijd een "omvangrijk probleem", volgens de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Die organisatie int schadevergoedingen namens winkeliers die zijn bestolen. Vorig jaar werd door SODA bijna 2,3 miljoen euro aan schade verhaald voor gedupeerde ondernemers.

Je kent ze vast wel: de kartonnen borden bij supermarkten of tankstations met een politieagent erop die een bordje vasthoudt met de tekst '181 euro, het tarief voor een dief'. Op die borden en posters op de ramen van winkels prijkt vanaf nu dus een flink hoger prijskaartje. Bij de keuze voor die stijging is gekeken naar onder meer inflatie en de stijging van overheidsboetes.

Voor hoeveel geld wordt er gestolen?

Die 2,3 miljoen euro aan verhaalde schade is nog maar een schijntje vergeleken met het bedrag dat daadwerkelijk wordt gestolen. Supermarkt Jumbo meldde in 2024 in het jaarverslag dat er voor 100 miljoen euro uit alle filialen was gestolen.

"We betrappen mensen vaker op het niet scannen van producten, of op het niet afrekenen bij de kassa. Je valt soms om van verbazing als je ziet hoe creatief mensen zijn om producten onbetaald mee naar buiten te krijgen", zei voormalig Jumbo-topman Ton van Veen destijds over de diefstallen. Volgens de supermarkt gebeurt een derde van de diefstallen bij de zelfscankassa.

SODA inde in 2025 veel meer schadevergoedingen dan in 2024. Het ging om een stijging van 21 procent. Supermarktdeskundige Paul Moers vertelde eerder niet verbaasd te zijn over het feit dat er meer wordt gestolen. "Nederland heeft 1 miljoen armen. Als de boodschappen in twee jaar tijd 32 procent duurder worden, zijn mensen eerder geneigd om te stelen."

Of het aantal winkeldiefstallen de komende jaren alleen maar blijft stijgen? Moers denkt dat het verdwijnen van de zelfscankassa uiteindelijk een ommekeer kan betekenen. De zelfscankassa heeft volgens hem "niet het eeuwige leven". Hij verwachtte in 2024 dat er binnen een paar jaar een nieuw systeem is. "Met een eigen klantenkaart wordt alles in je mandje of karretje automatisch afgerekend. Op die manier wordt winkeldiefstal bijna onmogelijk."