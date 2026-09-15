Vrouw 'als boksbal gebruikt', vijf mannen krijgen cel- en taakstraffen
Een discussie in een parkeergarage in Eindhoven tussen een Belgisch stel en een groep jongens uit Boxtel, Liempde en Son liep vier jaar geleden volledig uit de hand. Binnen een paar minuten ontstond een massale vechtpartij waarbij het zwaargewond raakte. Een verdachte kreeg maandag een celstraf, vier anderen kregen taakstraffen.
Het begon als een grapje, vertelde de mannen (nu 21 tot 27 jaar) eind juli in de rechtbank in Den Bosch. Ze waren op 19 november 2022 uit geweest in Eindhoven en hadden veel gedronken. Toen ze met hun witte Peugeot voor de slagboom in parkeergarage Heuvelgalerie stonden, zouden de jongens achterin naar een BMW achter hen gebaard hebben dat de bestuurder moest toeteren.
Dat deed het Belgische stel dat in de BMW zat. Maar dit viel bij de toen 19-jarige bestuurder van de witte Peugeot verkeerd. Hij had niet meegekregen dat zijn vrienden aan het gebaren waren en wist niet waarom er getoeterd werd.
Geïrriteerd
Deze bestuurder was al geïrriteerd omdat hij zijn uitrijkaartje niet kon vinden en stapte uit om verhaal te halen. Op camerabeelden in de rechtbank was te zien dat beide chauffeurs fel met elkaar in discussie gingen. De Belgische man haalde vervolgens als eerste uit en daarna ging het snel mis.
Drie vrienden snelden de Peugeot uit om hun vriend te helpen. Wie in dat gevecht precies wat heeft gedaan was erg onduidelijk, maar er vielen rake klappen. De Belgische vrouw belandde tijdens het gevecht op de grond en kreeg een enorme schop in haar buik. De vrouw liep een klaplong, gebroken ribben en scheurtjes in haar milt en lever op en moest lang revalideren. Volgens de rechtbank was de vrouw "als boksbal gebruikt".
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De vechtpartij leek daarmee afgelopen, maar een paar minuten later kwam een toen 23-jarige gespierde man aanrennen, die wel gewaarschuwd leek. Hij komt vrijwel direct in een worsteling terecht met de Belgische man. De Belgische vrouw probeerde de twee uit elkaar te halen, maar dat lukte niet.
Gewurgd
De 23-jarige man haalde zo hard uit met zijn vuist dat beide slachtoffers een gebroken kaak opliepen. De man houdt had er ook een gebroken oogkas aan over, de vrouw lag na de klap een tijdje bewusteloos op de grond. Toen ze weer bijkwam, zag ze haar man gewurgd worden, verklaart ze.
De rechtbank is in alle uitspraken behoorlijk duidelijk en heeft het in het vonnis over "ernstig, zinloos en escalerend geweld, waarbij meerdere verdachten telkens de kans hadden om te stoppen maar dat niet deden".
De rechtbank rekent het de vier mannen bij het eerste gevecht aan dat zij zich niet terugtrokken, maar juist bijdroegen aan de escalatie. Ook weegt mee dat het geweld pas stopte nadat de vrouw, terwijl zij op de grond lag, hard in haar buik was geschopt.
"Zinloze geweldsexplosie"
Over die schop is de rechtbank niet te spreken. De vrouw lag weerloos op de grond toen zij in haar buik werd geschopt en liep daardoor levensbedreigend letsel op. De rechtbank noemt dat zware mishandeling en zegt dat ernstig kan worden betwijfeld of de verdachte werkelijk, zoals hij zelf zei, alleen maar het gevecht wilde beëindigen.
Deze nu 22-jarige man uit Boxtel kreeg daarom een celstraf van drie maanden opgelegd. De andere drie mannen die betrokken waren bij de eerste vechtpartij kregen ieder 60 uur taakstraf.
Opvallend genoeg kreeg de nu 27-jarige man die later aan kwam rennen geen celstraf, ondanks de ‘totaal zinloze geweldsexplosie’, zoals de rechtbank schrijft. Tegen hem was acht maanden cel geëist waarvan drie voorwaardelijk, maar hij kreeg 120 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf.
Overigens kregen alle mannen lagere straffen dan de rechtbank normaal zou opleggen, omdat het veel te lang heeft geduurd voor de zaken op zitting kwamen.
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