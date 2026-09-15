Vrouw 'als boksbal gebruikt', vijf mannen krijgen cel- en taakstraffen

Een discussie in een parkeergarage in Eindhoven tussen een Belgisch stel en een groep jongens uit Boxtel, Liempde en Son liep vier jaar geleden volledig uit de hand. Binnen een paar minuten ontstond een massale vechtpartij waarbij het zwaargewond raakte. Een verdachte kreeg maandag een celstraf, vier anderen kregen taakstraffen.

Het begon als een grapje, vertelde de mannen (nu 21 tot 27 jaar) eind juli in de rechtbank in Den Bosch. Ze waren op 19 november 2022 uit geweest in Eindhoven en hadden veel gedronken. Toen ze met hun witte Peugeot voor de slagboom in parkeergarage Heuvelgalerie stonden, zouden de jongens achterin naar een BMW achter hen gebaard hebben dat de bestuurder moest toeteren.

Dat deed het Belgische stel dat in de BMW zat. Maar dit viel bij de toen 19-jarige bestuurder van de witte Peugeot verkeerd. Hij had niet meegekregen dat zijn vrienden aan het gebaren waren en wist niet waarom er getoeterd werd.

Geïrriteerd

Deze bestuurder was al geïrriteerd omdat hij zijn uitrijkaartje niet kon vinden en stapte uit om verhaal te halen. Op camerabeelden in de rechtbank was te zien dat beide chauffeurs fel met elkaar in discussie gingen. De Belgische man haalde vervolgens als eerste uit en daarna ging het snel mis.

Drie vrienden snelden de Peugeot uit om hun vriend te helpen. Wie in dat gevecht precies wat heeft gedaan was erg onduidelijk, maar er vielen rake klappen. De Belgische vrouw belandde tijdens het gevecht op de grond en kreeg een enorme schop in haar buik. De vrouw liep een klaplong, gebroken ribben en scheurtjes in haar milt en lever op en moest lang revalideren. Volgens de rechtbank was de vrouw "als boksbal gebruikt".

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