Na loodzware Kennedymars meldt Lucas zich dag later gewoon op zijn stage

Lucas Delsasso (21) uit Kaatsheuvel was helemaal gesloopt toen hij zondagmiddag na tachtig kilometer wandelen over de finish kwam van de Kennedymars. Hij noemde het avontuur zelfs een van de ergste nachten uit zijn leven. Ondanks de spierpijn en de blaren is Lucas een dag later gewoon op zijn stage te vinden.

Van tachtig kilometer lopen in het weekend naar de volgende ochtend gewoon stagelopen bij RKC Waalwijk. Lucas zit maandag netjes achter zijn laptop in het Mandemakers Stadion. Het traplopen gaat nog niet heel soepel. Tree voor tree komt hij naar beneden. “Ik had afgesproken dat ik om half elf mocht beginnen. Dus kon ik uitslapen. Dat kon ik wel gebruiken”, begint hij te vertellen.

Hij durft zijn schoenen niet uit te trekken, want door de blaren kreeg hij die maandagochtend met veel moeite aan. “Het gaat gelukkig beter dan zondag. Ik loop mank en de vellen hangen inmiddels al een beetje los, maar met de pijn gaat het.” Voet vol met blaren

Dat was een dag eerder wel anders. Op zijn laatste benen liep hij zondag de Kennedymars (voorheen de 80 van de Langstraat) uit. Bij de laatste stop, op negen kilometer van de finish, deed Lucas eventjes zijn schoen uit. “Ik zag toen dat mijn linkervoet één en al blaar was. Dat was wel taai de laatste paar kilometers. Maar even wat wol op mijn voeten gedaan en doorgelopen.”



Lucas Delsasso uit Kaatsheuvel liep mee met de Kennedymars (foto: privé).