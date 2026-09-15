Dominique kreeg een belletje van de minister en is aanwezig op Prinsjesdag
Ze moet dinsdagochtend nog snel even langs de hoedenzaak, maar daarna is Dominique Schreinemachers uit Molenschot klaar voor Prinsjesdag. Het belooft voor haar een bijzondere editie te worden. Niemand minder dan de minister van Defensie Dilan Yeşilgöz nodigde haar persoonlijk uit om naar Den Haag te komen.
Schreinemachers volgde Prinsjesdag altijd vanaf een afstandje. Als oud-militair en ondernemer vindt ze het belangrijk te weten wat er in de miljoenennota staat. Maar daarmee is alles wel gezegd. Dit jaar gaat ze alles van dichtbij meemaken en dat begon allemaal na een telefoontje van de viceminister-president, die ze goed kent en waar ze een goede klik mee heeft.
“Ik kreeg een telefoontje van Dilan Yeşilgöz of ik het leuk zou vinden om mee te gaan”, vertelt Schreinemachers. "Mijn eerste reactie was: 'Hoezo ik?' Yeşilgöz vindt het heel tof dat er vrouwen zijn met een goed verhaal. Ik ben natuurlijk vlieger bij Defensie geweest en ondernemer. Alles wat zij als VVD’er zal waarderen." Als voormalig militair vlieger overleefde Schreinemachers bijvoorbeeld een helikoptercrash in Afghanistan.
In de bres voor varken Pumba
Dominique sprong vorig jaar in de bres voor varken Pumba. Het veel te zware varken in Rijen gehaald. Het dier was zo verwaarloosd en zwaar dat het moeite had met lopen. In eerste instantie ging Pumba naar de dierenopvang in Breda.
De Bredase opvang was slechts een tussenoplossing. Uiteindelijk ging Pumba naar Dominique. Daar had het varken een eigen wei met een huisje. Dominique probeerde Pumba snel en veilig te laten afvallen.
In juni overleed Pumba alsnog. Het varken kreeg vanwege hittestress vermoedelijk een hartaanval.
Zij aan zij met Yeşilgöz
Dinsdag stapt ze samen met Yeşilgöz uit de auto. “Ik vind het een enorme eer om Prinsjesdag van dichtbij mee te maken. Ik kijk erg uit naar het rode lopermoment. Loop ik achter haar aan of juist niet? Ik ben natuurlijk wel twee keer zo lang als zij. En is het druk met pers? Ik heb geen idee”, vertelt Schreinemachers lichtelijk nerveus.
Vervolgens luistert en kijkt Schreinemachers vanaf het balkon in de Koninklijke Schouwburg naar de troonrede die wordt voorgelezen door koning Willem-Alexander. Als militair zegt ze veel met het koningshuis te hebben. Ze ontmoette de familie ook verschillende keren. Toch is dit anders. “In deze setting vind ik het wel vet. Ik ben ook benieuwd hoe die sfeer is en of de lunch heel formeel is of juist niet. Ik hobbel gezellig mee.”
Wat trek je aan?
Waar Schreinemachers ook mee bezig is geweest is de kleding. Want wie Prinsjesdag zegt, zegt hoedjes. Die haalt ze dinsdagochtend nog snel eventjes op in een hoedenwinkel in Den Haag. “Ik had er eentje, maar die had de verkeerde kleur”, vertelt ze.
De inspiratie voor de rest van haar outfit haalde ze bij Yeşilgöz vandaan. Even was Schreinemachers bang dat ze een jurk moest dragen. “Ik noem mezelf geen jurkjesmens. Alleen bij een bijzonder feest of bruiloft trek ik een jurk aan.” Maar toen ze hoorde dat de minister voor een broekpak ging, was de keuze voor de Molenschotse snel gemaakt. In haar kledingkast hing nog een beige broekpak dat ze gekregen had van een sponsor. “Dat heb ik nog nooit aangehad. Dus dit is een mooie aangelegenheid.”
Na de troonrede scheiden de wegen van Yeşilgöz en Schreinemachers alweer. De oud-militair reist daarna direct door naar Brussel, waar ze de volgende dag een speech geeft. Genoeg tijd om alle indrukken te verwerken. “Ik denk dat ik mijn moeder bel en zeg: luister eens... Het zal een lang telefoongesprek worden”, grapt ze.