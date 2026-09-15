Dominique kreeg een belletje van de minister en is aanwezig op Prinsjesdag

Ze moet dinsdagochtend nog snel even langs de hoedenzaak, maar daarna is Dominique Schreinemachers uit Molenschot klaar voor Prinsjesdag. Het belooft voor haar een bijzondere editie te worden. Niemand minder dan de minister van Defensie Dilan Yeşilgöz nodigde haar persoonlijk uit om naar Den Haag te komen.

Schreinemachers volgde Prinsjesdag altijd vanaf een afstandje. Als oud-militair en ondernemer vindt ze het belangrijk te weten wat er in de miljoenennota staat. Maar daarmee is alles wel gezegd. Dit jaar gaat ze alles van dichtbij meemaken en dat begon allemaal na een telefoontje van de viceminister-president, die ze goed kent en waar ze een goede klik mee heeft. “Ik kreeg een telefoontje van Dilan Yeşilgöz of ik het leuk zou vinden om mee te gaan”, vertelt Schreinemachers. "Mijn eerste reactie was: 'Hoezo ik?' Yeşilgöz vindt het heel tof dat er vrouwen zijn met een goed verhaal. Ik ben natuurlijk vlieger bij Defensie geweest en ondernemer. Alles wat zij als VVD’er zal waarderen." Als voormalig militair vlieger overleefde Schreinemachers bijvoorbeeld een helikoptercrash in Afghanistan.

In de bres voor varken Pumba Dominique sprong vorig jaar in de bres voor varken Pumba. Het veel te zware varken in Rijen gehaald. Het dier was zo verwaarloosd en zwaar dat het moeite had met lopen. In eerste instantie ging Pumba naar de dierenopvang in Breda. De Bredase opvang was slechts een tussenoplossing. Uiteindelijk ging Pumba naar Dominique. Daar had het varken een eigen wei met een huisje. Dominique probeerde Pumba snel en veilig te laten afvallen. In juni overleed Pumba alsnog. Het varken kreeg vanwege hittestress vermoedelijk een hartaanval.