200 Miljoen voor Eindhovense AI-chips, oud-topman ASML stapt in
Het Eindhovense AI-bedrijf Euclyd heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Met dat geld wil de start-up chips en computersystemen ontwikkelen die kunstmatige intelligentie zuiniger en goedkoper maken. Het is de tweede keer in korte tijd dat een Eindhovens chipbedrijf veel geld ophaalt. Eerder stopte investeerders 250 miljoen euro in Axelera AI.
Het geld komt van onder meer Samsung, verschillende grote investeringsfondsen en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.
Euclyd maakt ook bekend dat oud-topman Peter Wennink voorzitter van de raad van commissarissen wordt. Wennink stond jarenlang aan het hoofd van ASML, dat is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers ter wereld in de chip-markt.
Veel stroom
Programma's met kunstmatige intelligentie, zoals chatbots, moeten grote hoeveelheden informatie verwerken. Daarvoor zijn veel krachtige computers nodig. Die kosten veel geld en gebruiken veel elektriciteit.
Euclyd wil dat probleem aanpakken. Het bedrijf ontwikkelt speciale chips en complete computersystemen waarmee AI volgens het bedrijf met minder stroom kan draaien.
Grote datacenters
De techniek van Euclyd is vooral bedoeld voor grote datacenters. Dat zijn gebouwen vol computers waarop bijvoorbeeld grote AI-programma's draaien.
Het bedrijf ontwikkelt niet alleen chips, maar probeert ook het geheugen en andere onderdelen van zo'n computersysteem slimmer op elkaar af te stemmen. Daardoor moet minder energie nodig zijn om dezelfde hoeveelheid werk te doen.
Acekera AI
Euclyd is niet het enige Eindhovense bedrijf dat veel geld ophaalt voor zuinigere AI-chips. In februari haalde chipmaker Axelera AI ruim 250 miljoen dollar op bij investeerders, omgerekend zo'n 211 miljoen euro. Ook dat bedrijf wil chips maken waarmee kunstmatige intelligentie minder energie verbruikt.
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