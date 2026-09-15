200 Miljoen voor Eindhovense AI-chips, oud-topman ASML stapt in

Het Eindhovense AI-bedrijf Euclyd heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Met dat geld wil de start-up chips en computersystemen ontwikkelen die kunstmatige intelligentie zuiniger en goedkoper maken. Het is de tweede keer in korte tijd dat een Eindhovens chipbedrijf veel geld ophaalt. Eerder stopte investeerders 250 miljoen euro in Axelera AI.

Het geld komt van onder meer Samsung, verschillende grote investeringsfondsen en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Euclyd maakt ook bekend dat oud-topman Peter Wennink voorzitter van de raad van commissarissen wordt. Wennink stond jarenlang aan het hoofd van ASML, dat is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers ter wereld in de chip-markt. Veel stroom

Programma's met kunstmatige intelligentie, zoals chatbots, moeten grote hoeveelheden informatie verwerken. Daarvoor zijn veel krachtige computers nodig. Die kosten veel geld en gebruiken veel elektriciteit.