Willem II beleeft kansloze avond tegen Ajax, maar scoort een prachtige goal

Het is Willem II niet gelukt om na het knappe gelijkspel in Alkmaar ook resultaat te halen bij Ajax. In Amsterdam werd het 5-1. Het hoogtepunt van de Tilburgers was de goal van Alessandro Ciranni, want dat was er één van grote klasse.

Vrijdag pakte Willem II nog knap een punt bij toenmalig koploper AZ Alkmaar (1-1). De vraag was of ze dat kunstje in Amsterdam konden herhalen. Dit Eredivisieduel werd eerder dit seizoen uitgesteld om de thuisploeg extra tijd te geven om zich voor te bereiden op de play offs van de Conference League. Vandaar dat er op dinsdag gevoetbald werd.

De eerste tien minuten leken de Tilburgers daar weinig kans op te maken. Ajax was de bovenliggende partij en creëerde enkele grote kansen, maar keeper Maxime Delanghe liet in de eerste helft zien waarom hij nu de eerste keeper van Willem II is.

De Tilburgers probeerden zelf in de counter gevaarlijk te worden en dat lukte via Tonny Vilhena. Het schot van de middenvelder leek nergens op, maar kwam wel uit bij Devin Haen. De spits probeerde het met een hakje, maar ook dat schot werd niet echt gevaarlijk.

Willem II hield het verdedigend goed dicht en de rust kwam steeds dichter bij, maar in minuut 41 kwamen de Tilburgers toch achter. Ajax-verdediger Youri Baas kopte een bal voor de goal, die uiteindelijk bij Davy Klaassen terecht kwam. De aanvoerder van Ajax liet Delanghe voor het eerst kansloos.