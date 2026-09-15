Willem II beleeft kansloze avond tegen Ajax, maar scoort een prachtige goal
Het is Willem II niet gelukt om na het knappe gelijkspel in Alkmaar ook resultaat te halen bij Ajax. In Amsterdam werd het 5-1. Het hoogtepunt van de Tilburgers was de goal van Alessandro Ciranni, want dat was er één van grote klasse.
Vrijdag pakte Willem II nog knap een punt bij toenmalig koploper AZ Alkmaar (1-1). De vraag was of ze dat kunstje in Amsterdam konden herhalen. Dit Eredivisieduel werd eerder dit seizoen uitgesteld om de thuisploeg extra tijd te geven om zich voor te bereiden op de play offs van de Conference League. Vandaar dat er op dinsdag gevoetbald werd.
De eerste tien minuten leken de Tilburgers daar weinig kans op te maken. Ajax was de bovenliggende partij en creëerde enkele grote kansen, maar keeper Maxime Delanghe liet in de eerste helft zien waarom hij nu de eerste keeper van Willem II is.
De Tilburgers probeerden zelf in de counter gevaarlijk te worden en dat lukte via Tonny Vilhena. Het schot van de middenvelder leek nergens op, maar kwam wel uit bij Devin Haen. De spits probeerde het met een hakje, maar ook dat schot werd niet echt gevaarlijk.
Willem II hield het verdedigend goed dicht en de rust kwam steeds dichter bij, maar in minuut 41 kwamen de Tilburgers toch achter. Ajax-verdediger Youri Baas kopte een bal voor de goal, die uiteindelijk bij Davy Klaassen terecht kwam. De aanvoerder van Ajax liet Delanghe voor het eerst kansloos.
Het lukte de Tilburgers niet om de achterstand voor de rust te beperken tot één. Julian Brandt kapte Per van Loon met een simpele sleepbeweging uit en de Duitser rondde ook prachtig af.
Willem II gaf niet op na de rust. Devin Haen had de grootste kans met een schot in de korte hoek, maar het leverde geen doelpunt op. Daarna ging het hard.
Eerst was het invaller Viktor Tsygankov met de 3-0, waarna Oskar Gloukh er in minuut 74 ook nog eens 4-0 van maakte.
Prachtige goal
Gelukkig voor de meegereisde supporters uit Tilburg deed Willem II nog wat terug. En dat was niet zomaar een goal. Een crossbal van Finn Stam kwam in de voeten van Alessandro Ciranni. Hij vond de andere invaller, Chido Obi, op de rand van de zestien. Het gehuurde talent van Manchester United ritste de verdediging van Ajax open met een steekbal op Uriel van Aalst, die keurig aflegde voor de goal op de doorgelopen Ciranni en zo de 4-1 op het bord zette. Fantastisch uitgespeeld.
Het lukte de Tricolores niet meer om het spel van de prachtige goal door te trekken, want Ajax maakte vijf minuten voor tijd 5-1.
Dit verlies maakt dat Willem II na zes wedstrijden in de Eredivisie op twee punten staat. Daarmee staan de Tilburgers momenteel op plek 17. Zaterdag komt Fortuna Sittard op bezoek in het Koning Willem II Stadion. Een wedstrijd met, op het oog, perspectief.