Ravage op school in Mierlo: meisje (14) aangehouden, 100.000 euro schade

Een 14-jarig meisje uit Mierlo is dinsdag aangehouden voor haar mogelijke betrokkenheid bij de grootschalige vernielingen op basisschool De Kleine Vos in Mierlo. De schade wordt geschat op 100.000 euro.

Zondagavond 30 augustus werd de basisschool aan de Graspieper getroffen door een groep jongeren. In verschillende klaslokalen en andere ruimtes van het schoolgebouw werd een enorme ravage aangericht.

Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door de lokalen verspreid. Ook speelgoed en boeken moesten het ontgelden. Door de schade bleef de school meerdere dagen gesloten.