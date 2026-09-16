Ravage op school in Mierlo: meisje (14) aangehouden, 100.000 euro schade
Een 14-jarig meisje uit Mierlo is dinsdag aangehouden voor haar mogelijke betrokkenheid bij de grootschalige vernielingen op basisschool De Kleine Vos in Mierlo. De schade wordt geschat op 100.000 euro.
Zondagavond 30 augustus werd de basisschool aan de Graspieper getroffen door een groep jongeren. In verschillende klaslokalen en andere ruimtes van het schoolgebouw werd een enorme ravage aangericht.
Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door de lokalen verspreid. Ook speelgoed en boeken moesten het ontgelden. Door de schade bleef de school meerdere dagen gesloten.
Onderzoek na getuigenmeldingen
Direct na de vernielingen startte de politie een onderzoek naar de verantwoordelijken. De zaak kreeg veel aandacht in de media, waarna verschillende getuigen zich bij de politie meldden.
Op basis van die informatie en verder rechercheonderzoek kon dinsdag 15 september een 14-jarig meisje uit Mierlo worden aangehouden, zo meldt de politie woensdag. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernielingen.
Meer verdachten in beeld
Het onderzoek is nog niet afgerond. De komende periode zullen meerdere personen als verdachte worden gehoord. Vanwege de jonge leeftijd van de betrokkenen verstrekt de politie geen verdere informatie.
De vernielingen zorgden destijds voor veel impact. Door de enorme ravage moest basisschool De Kleine Vos meerdere dagen gesloten blijven. Leerlingen werden tijdelijk elders opgevangen terwijl de schade werd hersteld en het gebouw weer veilig werd gemaakt.