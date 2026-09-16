Veel reacties bijzondere zwangerschap Lieve Verschuuren: 'Hartverwarmend'

Lieve Verschuuren heeft veel positieve reacties gekregen na de bekendmaking van haar bijzondere zwangerschap. De vader is namelijk haar onlangs overleden man Thjeu. Dinsdagmiddag deelden zij en haar broer, dj Domien Verschuuren, samen het bijzondere nieuws in de Q-music middagshow. “Het is hartverwarmend”, vertelt de 38-jarige Etten-Leurse woensdag tegen Omroep Brabant.

Lieke van Bedaf Geschreven door

Vier maanden geleden kwam Thjeu om het leven bij een motorongeluk in Etten-Leur. Enkele dagen na de uitvaart deed Lieve een zwangerschapstest en die was positief. Sinds de bekendmaking van de zwangerschap dinsdagmiddag ontvangt Lieve allerlei reacties. “Ik krijg veel felicitaties, verhalen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en hoe sterk ze me vinden.” Bekenden van haar reageerden volgens Lieve vooral geschokt toen ze het hoorden. “Ze wisten niet of ze blij moesten zijn voor mij of niet.” Daarom wilde ze het nieuws graag zelf de wereld inbrengen. “Ik wilde dat mensen van mij hoorden dat ik heel erg blij ben met de zwangerschap. Het is een prachtig cadeau.” Ook vond ze het belangrijk dat duidelijk zou zijn dat de baby, een zoon, van haar overleden man Thjeu is. Met hem kreeg ze eerder al dochter Merel.

En wat is een betere plek om dat bekend te maken dan bij de middagshow van broer Domien. “Mensen vroegen best vaak aan Domien hoe het met mij ging. Dit is zo groot nieuws. Dat wilden we niet via de socials delen”, zegt Lieve.

“Oh, oh shit en toen hing die op."

Haar broer was ook de eerste die van de zwangerschap afwist. “Ik stond met de positieve test in mijn hand toen ik hem facetimede. Hij zei letterlijk: ‘Oh, oh shit’ en toen hing die op”, vertelt Lieve met een lach als ze daarop terugblikt. Uiteraard belde Domien zijn zus daarna terug toen hij erover had nagedacht. “’Hoe voelen we ons?' vroeg hij.” Zelf wist Lieve in het begin ook even niet zo goed wat ze van de zwangerschap moest vinden. “We waren wel al een paar maanden aan het proberen, maar dat het net dié week is gelukt. Dat had ik zo niet verwacht”, vertelt ze. “Ik geloof er normaal niet in, maar het had zo moeten zijn.”

Thjeu en Lieve (foto: Lieve Verschuuren).

Naast blijdschap, zit er ook zeker nog verdriet. “Ik zit op een punt dat ik nog steeds aan het zoeken ben hoe ik mijn leven ga oppakken zonder Thjeu”, deelt Lieve. “Maar ik moet door, want er zit een kind in mijn buik.” Ze zegt dat ze op een kruispunt staat. “Moet ik gaan rouwen of gaan genieten van de zwangerschap?” Voor nu pakt ze het daardoor rustig aan. “Ik leef echt per dag.”

“Ik weet niet eens meer of hij mij een kus heeft gegeven."