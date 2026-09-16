Koningin en oud-profs praten over mentale druk: 'Je voelt je zo schuldig'

Hoog bezoek woensdagmiddag in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Koningin Máxima ging met oud-profvoetballers in gesprek over mentale gezondheid. En dat uitgerekend in het stadion van NAC, waar een sportieve crisis zorgt voor onrust. Directeur Remco Oversier merkt dat de druk veel doet met mensen. “We willen het zo graag goed doen, het is een verschrikkelijk gevoel als het niet lukt.”

De reden van het werkbezoek van de koningin was de documentaire Echte Mannen Huilen Niet , waarin oud-profvoetballers openhartig spreken over mentale gezondheid. De beelden maakten indruk op NAC-directeur Oversier. “Als je niet lekker in je vel zit, dan moet dat bespreekbaar zijn. Als dat niet kan of als het niet veilig genoeg voelt om te doen, dan raakt me dat. Wellicht hebben wij als NAC er in het verleden te weinig aan gedaan.”

In de documentaire is onder andere Bredanaar Thomas Marijnissen openhartig over zijn mentale problemen. Tijdens zijn jaren als voetballer van NAC had hij zelfs zo'n heftige klachten dat hij moeite had met dingen als auto rijden en eten. Tijdens het werkbezoek van de koningin mocht hij naast haar plaatsnemen tijdens een gesprek.

“Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze naast de koningin hebben gezeten”, zegt hij lachend. “De documentaire heeft me veel gebracht. Ik kom door heel Nederland bij bedrijven, scholen of voetbalverenigingen. Ik ben zo blij als ik mensen kan helpen."

De laatste jaren ziet Marijnissen dat het onderwerp mentale gezondheid steeds meer aandacht krijgt bij profclubs. Mentale begeleiding zit hem vooral in werken aan weerbaarheid. “De weerstand gaat niet veranderen, hoe vervelend het soms ook is. Als je bij een grotere club komt, neemt de druk nog meer toe. Het gaat erom dat je focust op weerbaarder worden, dat gaat je helpen in je carrière.”

NAC-directeur Oversier ziet de laatste jaren dat zijn club mentale gezondheid serieus heeft opgepakt. Zo is er mentale begeleiding rondom het eerste elftal en voor kantoorpersoneel, maar ook bij de vrouwentak en jeugdopleiding. “We organiseren ook kleedkamersessies voor supporters. We gaan door met die laagdrempelige gesprekken. Er valt op het gebied van kwetsbaarheid nog zoveel te winnen. Het is goed dat dit bezoek van de koningin voor landelijke aandacht zorgt.”

Zeker in deze onrustige periode waarin NAC na een degradatie ook in de Keuken Kampioen Divisie teleurstelt, merkt Oversier dat de druk van de buitenwacht enorm is. Hij vindt het lastig om hiermee om te gaan.

“NAC is een fantastische club om voor te mogen werken. Als het goed gaat, is het makkelijk om mee te gaan met de gevoelens”, zegt hij. “Met het publiek erachter spelen we met twaalf man, maar in een moeilijke tijd kan het voelen als tien man. De wedstrijd is voor mij nu het lastigste moment van de week. We willen zo graag en je voelt je schuldig als het niet lukt. Het Avondje NAC is alleen ultiem als we dit onder controle hebben.”