NAC wil eind aan afrekencultuur: fans denken daar anders over
Algemeen directeur Remco Oversier van NAC liet kort voor de start van het nieuwe voetbalseizoen weten af te willen van de afrekencultuur. Dat betekende volgens hem niet direct afscheid nemen van personen in bepalende functies bij tegenslagen. Ruim een maand later is trainer Carl Hoefkens ontslagen en eisen supportersgroepen het vertrek van technisch directeur Peter Maas.
"We verzoeken NAC met klem om verantwoordelijkheid te nemen", staat in een gezamenlijk statement van verschillende supportersgroepen.
Na het degradatiejaar hield de clubleiding vast aan de sportieve koers richting 2030. Met trainer Carl Hoefkens voor de groep en Peter Maas in de functie van technisch directeur. En algemeen directeur Oversier sprak dus uit dat hij af wilde van de clubcultuur dat bij iedere tegenvaller de trainer, technisch directeur of directie moet vertrekken.
“Dan gaan we weer op het schavot staan, worden er tomaten gegooid en gaan we daarna weer door. Maar we zijn geen Colosseum. Het is geen Romeinse tijd. We moeten af van de afrekencultuur", gaf hij aan.
Hoe anders is de situatie na vijf competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin NAC op een teleurstellende elfde plaats staat. Hoefkens sprak na de nederlaag van vrijdag tegen RKC Waalwijk uit nog steeds voor de titel te gaan, maar een paar dagen na die 4-2 werd hij de laan uitgestuurd.
"Het getuigt niet van een doordachte werkwijze."
Diverse supportersgroeperingen vinden dat niet genoeg. In een online statement is Peter Maas de gebeten hond. Ze verwijten de technisch directeur een gebrek aan visie en een duidelijke koers.
"Door Hoefkens na de degradatie aan te laten blijven, verbond Maas zijn eigen lot nadrukkelijk aan dat van de trainer. Wanneer diezelfde trainer vervolgens na slechts vijf competitiewedstrijden alsnog wordt ontslagen, maakt dat veel duidelijk. Het getuigt niet van een doordachte werkwijze."
Eind vorig seizoen lieten ontevreden supporters ook van zich horen. Voor de degradatiewedstrijd tegen SC Heerenveen hingen er binnen en buiten het Rat Verlegh Stadion spandoeken met teksten aan het adres van Maas.
In het statement laten de supporters weten dat er beloftes zijn gedaan, maar dat er geen concrete verbetering te zien is. Ze hebben geen vertrouwen meer in Maas en hopen dat de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Rick Kruys zijn laatste werk is.
"Hij is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, de samenstelling van de selectie en de gemaakte keuzes. Met het grootste budget van de KKD (Keuken Kampioen Divisie) heeft hij voldoende middelen tot zijn beschikking gehad. Op enkele redelijk aankopen na is er echter geen peil te trekken op het aankoopbeleid en ontbreekt iedere samenhang."
Of Oversier zich laat leiden door de online reacties, is maar zeer de vraag. “Internet is geen graadmeter en gaat niet bepalen welke keuzes wij met de club maken”, zei hij voor dit seizoen.