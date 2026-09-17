'Student die nazigroet deed ging ook los in appgroep met medestudenten'

De student van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) die woensdagochtend in een volle collegezaal de nazigroet bracht, heeft die ochtend hoogst waarschijnlijk ook racistische uitlatingen gedaan in een appgroep met medestudenten. Dat blijkt uit screenshots die op social media te zien zijn.

Het incident gebeurde woensdagochtend vlak voor het begin van een college voor eerstejaars studenten van de opleiding Electrical Engineering. Een student maakte in een volle collegezaal beledigende en racistische opmerkingen richting medestudenten. Ook bracht hij de nazigroet. Studiegenoten grepen in en zouden met hem op de vuist zijn gegaan.

Racistische afbeeldingen

Op internetforum Reddit zijn woensdagavond screenshots geplaatst van een appgroep met de naam 'Electrical Engineering TU/e', de opleiding die de student waar het om gaat ook volgt. Degene die de afbeeldingen plaatst meldt dat een vriend aanwezig was in de collegezaal, en haar de screenshots toestuurde. Te zien is hoe de man om iets voor tienen 's ochtends begint met het delen van diverse plaatjes. Het gaat om landkaarten die aan zouden tonen dat mensen uit Afrika een lager iq hebben, en cijfers die duidelijk moeten maken dat de meeste moslims kinderverkrachters zijn. Ook deelt hij beelden van de terroristische aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in 2019.

Video van incident

'Mijn vriend zit in die klas en heeft me filmpjes en screenshots van de groepschat gestuurd; die jongen is echt gestoord', zo schrijft degene die de screenshots plaatst. Ze geeft aan ook een video van het incident in de collegezaal te hebben, maar deze deelt ze niet omdat daar ook andere studenten herkenbaar op te zien zijn. De politie laat woensdag weten dat de student is opgepakt. De beelden die de verdachte gedeeld zou hebben in een appgroep zijn bekend bij de politie, en maken ook onderdeel uit van het onderzoek.