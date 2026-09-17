Student die nazigroet bracht in collegezaal is minderjarige jongen

De student van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) die woensdagochtend in een volle collegezaal de nazigroet bracht, is een minderjarige jongen. Dat laat de politie donderdag weten aan Omroep Brabant. Hij is aangehouden voor bedreiging. De politie onderzoekt ook racistische filmpjes die de student eerder in een appgroep stuurde.

Het incident gebeurde woensdagochtend vlak voor het begin van een college voor eerstejaars studenten van de opleiding Electrical Engineering. Een student maakte in een volle collegezaal beledigende en racistische opmerkingen richting medestudenten. Ook bracht hij de nazigroet . Studiegenoten grepen in en zouden met hem op de vuist zijn gegaan.

De minderjarige jongen is woensdagmiddag in zijn woning op Stratumseind aangehouden voor bedreiging. Hij zit donderdagochtend nog vast. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Zo is nog weinig duidelijk over de mogelijke vechtpartij. Er is verder niemand aangehouden.

Filmpjes in appgroep

Op internetforum Reddit zijn woensdagavond screenshots geplaatst van een appgroep met de naam 'Electrical Engineering TU/e', de opleiding die de student waar het om gaat ook volgt. Degene die de afbeeldingen plaatst meldt dat een vriend aanwezig was in de collegezaal, en haar de screenshots toestuurde.

Te zien is hoe de man om iets voor tienen 's ochtends begint met het delen van diverse plaatjes in de appgroep. Het gaat om landkaarten die aan zouden tonen dat mensen uit Afrika een lager iq hebben, en cijfers die duidelijk moeten maken dat de meeste moslims kinderverkrachters zijn. Ook deelt hij beelden van de terroristische aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in 2019.

De politie laat weten dat de filmpjes die de verdachte gedeeld zou hebben bekend bij hen zijn. Deze maken ook deel uit van het politieonderzoek.