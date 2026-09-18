GroenLinks en PvdA worden PRO Brabant: 'Niet kiezen tussen rood en groen'

Jarenlang hebben ze eraan gewerkt en vrijdag staat het dan eindelijk op de agenda: GroenLinks en PvdA gaan één fractie vormen en heten voortaan PRO Brabant. Fractievoorzitter Jade van der Linden (nu nog GroenLinks, straks dus PRO) mag de linkse club als eerste gaan leiden: "Wij kiezen niet tussen groen en sociaal, die twee dingen zijn met elkaar verbonden."

Provinciale Staten moet vrijdag nog toestemming voor de naamswijziging naar PRO Brabant geven en dan zal er één laatste keer nog namens GroenLinks gesproken worden. De PvdA heeft zich dan al bij die fractie gevoegd. "Ik ben echt trots op het werk dat we de afgelopen jaren richting de fusie hebben verricht", zegt Van der Linden. "We [de fracties van GroenLinks en de PvdA, red.] hebben elkaar echt gevonden." Samenwerken

De twee linkse partijen trokken al voor de verkiezingen in maart 2023 samen op: ze zouden alleen samen toetreden tot een coalitie óf helemaal niet. Sinds het eerste begrotingsdebat overleggen de Statenleden van GroenLinks en PvdA samen en bepalen ze ook gezamenlijk hoe ze over voorstellen stemmen. Ook leveren ze allebei een gedeputeerde. In Brabant was er binnen de partij weinig weerstand tegen de fusie, zeker vergeleken met linkse bolwerken als Amsterdam en Nijmegen. De afdelingen van GroenLinks in Tilburg en Eindhoven waren twee jaar geleden in Brabant de enigen die niet enthousiast waren over de fusieplannen op lokaal niveau. Maar ook daar waren de leden in overgrote meerderheid voor fusie. "Het ging allemaal heel natuurlijk", blikt Van der Linden terug. "Bij iedereen leefde de wens om samen door te knokken. Dat het enthousiasme er bij iedereen is, weet je van te voren niet."