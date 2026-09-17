FDF-voorman vreest invallen en roept achterban op telefoons te wissen

Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force uit Sint Hubert, roept zijn achterban op om hun telefoons leeg te maken, omdat er volgens hem invallen worden verwacht. Dat doet hij in een besloten Facebookgroep van Farmers Defence Force.

'Er worden invallen verwacht eind van de week ivm hooibalen. Zorg dat de telefoons schoon zijn!!', waarschuwt de voorman zijn achterban op Facebook. Ook adviseert hij z’n achterban om te zwijgen en niet te buigen voor intimidatie. 'Wacht op je advocaat, hulp is onderweg!! Delen in de groepen met spoed!!' Het bericht waarmee hij z'n achterban oproept om mogelijke bewijslast te verwijderen krijgt veel reacties, onder meer van mensen die hem erop wijzen dat wat hij doet strafbaar is. 'Mark, pas op. Ontdoen van bewijs en daartoe oproepen is een strafbaar feit.' Drie uur na publicatie blijkt de oproep van de voorman verwijderd.

De oproep van Mark van den Oever in een Facebook-groep (foto: Facebook).

Op Prinsjesdag, afgelopen dinsdag, staken boerenactivisten onder meer hooibalen in brand langs snelwegen, onder andere op de A2 bij Breukelen. De activistische boerenorganisatie had eerder al aangekondigd dat er acties zouden plaatsvinden uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De acties zorgden voor veel overlast. Voorwerpen op het spoor

Ook werden in de nacht van maandag op dinsdag in het hele land voorwerpen op het spoor gelegd, zo ook in Deurne. Het treinverkeer kwam daardoor stil te liggen. ProRail ging uit van sabotage. De NOS had aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force zeggen zelf niet betrokken te zijn. Tot dusver zijn de acties op het spoor door niemand opgeëist. Secretaris Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force sloot niet uit dat boeren erachter zitten. De landelijke actiegroep coördineert geen acties. "Regionale groepen bereiden regionale acties voor", zei ze dinsdag.