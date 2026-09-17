Aziatische hoornaar valt aan: 'Als ze komen, raak je in paniek'

Een man sprong woensdag negen meter naar beneden uit een hoogwerker nadat hij werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Maar hoe heftig is zo'n steek eigenlijk? Imker Peter Lauwers uit Reusel begrijpt de paniek. "Als ze met meerdere tegelijk aanvallen, is het niet gek dat je niet meer weet wat je doet."

Een Aziatische hoornaar doet normaal gesproken weinig kwaad, vertelt Lauwers. Hij is penningmeester van Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius en weet veel over hoornaars. "Als hij op een bloem zit, kun je hem bij wijze van spreken aaien. Maar kom je in de buurt van een nest, dan moet je maken dat je wegkomt." Volgens Lauwers kan een aanval behoorlijk indrukwekkend zijn. "Ze maken een hard brommend geluid en als er meerdere om je heen vliegen, raak je snel in paniek." Dat weet hij ook uit eigen ervaring. "Ik ben vorig jaar zelf gestoken toen ik een nest aan het verwijderen was. Ik werd achter op mijn hoofd geraakt. Een kwartier later zakte ik in elkaar en ik heb er meer dan een week last van gehad."

De steek van een Aziatische hoornaar doet volgens Lauwers meer pijn dan die van een gewone bij. "Ook een bijensteek doet pijn, daar krijg je wel een traantje van in je ogen. Maar een hoornaar doet net iets meer."

Zoveel pijn doet de steek van een hoornaar De pijn van insectensteken wordt vaak gemeten met de zogenoemde Schmidt-schaal. Die loopt van nul tot vier en is gebaseerd op de ervaringen van een Amerikaanse insectendeskundige die zichzelf door honderden insecten liet steken. De Aziatische hoornaar scoort ongeveer 2 tot 2,5 op die schaal. Dat komt qua pijn ongeveer overeen met een botbreuk.

Deze influencer laat zien hoe pijnlijk de steek van een Aziatische hoornaar is.

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