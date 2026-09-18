Militaire truck reed over Merwedebrug, Rijkswaterstaat spreekt Defensie aan

Vrachtwagenchauffeur Tonnie Smits zag het woensdagmiddag met eigen ogen gebeuren. Een militaire vrachtwagen reed over de Merwedebrug, terwijl deze brug al twee maanden verboden terrein is voor vrachtwagens. Hoe zit dat en mag dat wel? Rijkswaterstaat heeft het antwoord.

Tonnie is een zelfbenoemd weginspecteur en groot Merwedebrug-fan. Online staat hij bekend als 'Tonnie on Tour', hij vroeg zich hardop af of het vrachtwagenverbod ook geldt voor militaire voertuigen. Hij plaatste een bericht op X, waar zo'n 1600 mensen hem volgen. "Of valt deze categorie onder een uitzondering?", vroeg hij zich af.

Het antwoord van Rijkswaterstaat is duidelijk: "Nee, ook militaire vrachtwagens mogen niet over de brug rijden. Alleen in geval van nood mag daarvan worden afgeweken", zegt een woordvoerder.