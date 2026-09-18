Militaire truck reed over Merwedebrug, Rijkswaterstaat spreekt Defensie aan
Vrachtwagenchauffeur Tonnie Smits zag het woensdagmiddag met eigen ogen gebeuren. Een militaire vrachtwagen reed over de Merwedebrug, terwijl deze brug al twee maanden verboden terrein is voor vrachtwagens. Hoe zit dat en mag dat wel? Rijkswaterstaat heeft het antwoord.
Tonnie is een zelfbenoemd weginspecteur en groot Merwedebrug-fan. Online staat hij bekend als 'Tonnie on Tour', hij vroeg zich hardop af of het vrachtwagenverbod ook geldt voor militaire voertuigen. Hij plaatste een bericht op X, waar zo'n 1600 mensen hem volgen. "Of valt deze categorie onder een uitzondering?", vroeg hij zich af.
Het antwoord van Rijkswaterstaat is duidelijk: "Nee, ook militaire vrachtwagens mogen niet over de brug rijden. Alleen in geval van nood mag daarvan worden afgeweken", zegt een woordvoerder.
Rijkswaterstaat heeft hierover contact opgenomen met Defensie. Zij gaat chauffeurs van legervoertuigen opnieuw instrueren over de regels rond de Merwedebrug.
Waarom is de Merwedebrug dicht voor vrachtwagens?
Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de brug tussen Brabant en Zuid-Holland rijden. Uit onderzoek bleek dat het staal in de constructie minder sterk is dan eerder gedacht. Door vrachtverkeer te weren, moet de belasting op de brug verminderen.
Het verbod geldt voor vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Voor lijnbussen en hulpdiensten is een uitzondering gemaakt, omdat de bereikbaarheid van de regio behouden moet blijven.
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