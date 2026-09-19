Navigatie overslaan
Ontdek

Gian van Veen door naar kwartfinales World Series Of Darts Finals

Aangepast
Gian van Veen (foto: Kelly Deckers/PDC).
Gian van Veen (foto: Kelly Deckers/PDC).

Gian van Veen uit Andel is doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste darter versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlácek met 10-7.

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Van Veen (24) treft in de kwartfinales zijn tien jaar oudere landgenoot Dirk van Duijvenbode, die met 10-9 won van de als vierde geplaatste Brit Luke Humphries.

Wessel Nijman staat later op zaterdag tegenover de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.