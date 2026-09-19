Gian van Veen door naar kwartfinales World Series Of Darts Finals

Gian van Veen uit Andel is doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste darter versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlácek met 10-7.

Van Veen (24) treft in de kwartfinales zijn tien jaar oudere landgenoot Dirk van Duijvenbode, die met 10-9 won van de als vierde geplaatste Brit Luke Humphries.

Wessel Nijman staat later op zaterdag tegenover de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.