Kickbokser Mercera maakt indruk bij debuut als bokser: 'Sky is the limit'

Het profdebuut van Jeremy Mercera als bokser is een succes geworden. De 21-jarige Bredanaar won zaterdagavond in Rotterdam van de Let Aleksandrs Sidorans. Volgens Mercera, die wordt gezien als een van de grootste kickbokstalenten van Nederland, blijft het zeker niet bij deze ene bokspartij. "Ik heb altijd honger, ik wil gewoon vechten."

Mercera was tijdens het boksevent Boxing Gladiators een maatje te groot voor zijn tegenstander. Knock-out ging de Let niet, maar vanuit zijn hoek werd wel de handdoek in de ring gegooid. "De power van Jeremy was teveel voor hem, hij wist dat hij eraan ging", zegt coach Nick Hemmers. "Ik vond het een mooi einde, maar Jeremy had het liever afgemaakt. Als atleet wil je natuurlijk voor die knock-out gaan."

Hemmers gaat maandag met Mercera om de tafel om te praten over de plannen voor de toekomst. "Er komt heel veel op Jeremy af. Zo heeft Boxing Gladiators al gevraagd of hij er bij de volgende editie ook weer bij is. Hij doet het zo goed dat alle deuren nog verder zijn opengegaan. The sky is the limit."

Mercera genoot van zijn debuut als profbokser. Als kickbokser stond hij al vaker in de ring. Zijn zes profpartijen won hij allemaal met een knock-out. "Volgende maand vecht ik een kickbokswedstrijd op Curaçao, daarna weet ik niet hoe mijn planning eruitziet. Samen met mijn coach ga ik bespreken wat de volgende stappen zijn. Ik heb in ieder geval honger om snel weer te vechten."

Brabantse boksers

Tijdens Boxing Gladiators kwamen nog twee Brabanders in actie. Geraldo Holzken uit Helmond bleef ongeslagen als profbokser door te winnen van Ucha Gogaladze. Tilburger Bas Oosterweghel werd door de jury aangewezen als winnaar tegen Boris Crighton.