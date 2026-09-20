Wereldkampioen Herlings sluit seizoen in stijl af met zeges in Australië

Motocrosser Jeffrey Herlings uit Oploo heeft het MXGP-seizoen in stijl afgesloten. Hij kwam tijdens de afsluiteinde grand prix in het Australische Darwin in beide manches op zijn Honda als eerste over de finish.

Voor Herlings was zijn zege in Australië de achtste GP-zege op rij, zijn dertiende van dit seizoen en de 125ste in zijn carrière.

Herlings werd begin deze maand in Turkije voor de zesde keer wereldkampioen, waarvan drie keer in de MXGP. Dat is de koningsklasse in het motorcross.

Nadat Herlings de eerste manche met een voorsprong van zestien seconden op zijn Franse Honda-stalgenoot Tom Vialle had gewonnen, was het verschil in de tweede omloop een stuk kleiner. Daarin bleef hij de Fransman Romain Febvre ruim drie seconden voor.

Herlings komt dit seizoen nog een keer in actie. Op 4 oktober vertegenwoordigt hij samen met Roan van de Moosdijk en Glenn Coldenhoff Nederland bij het WK voor landenteams in Frankrijk.