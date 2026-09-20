Darter Gian van Veen loopt finale World Series mis

Gian van Veen uit Andel is er niet in geslaagd de finale van de World Series of Darts Finals te bereiken. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam van de Engelsman Ross Smith.

Het werd 11-8. Van Veen won zondagmiddag nog het Nederlandse onderonsje met Dirk van Duijvenbode in de kwartfinales. Hij versloeg zijn tien jaar oudere landgenoot met 10-8.

Smith treft later op zondag in de finale de als tweede geplaatste Gerwyn Price of de als zesde geplaatste Jonny Clayton. De twee spelers uit Wales staan in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar.

Van Veen was de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.