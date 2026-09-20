Navigatie overslaan
Ontdek

Darter Gian van Veen strandt in halve finale World Series na 11-8 verlies

Aangepast
Gian van Veen
Gian van Veen

Gian van Veen uit Andel is er niet in geslaagd de finale van de World Series of Darts Finals te bereiken. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam van de Engelsman Ross Smith. 

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Het werd 11-8. Smith versloeg later op zondag in de finale de als tweede geplaatste Welshman Gerwyn Price met 11-5.

Nederlands onderonsje
Van Veen won zondagmiddag nog het Nederlandse onderonsje met Dirk van Duijvenbode in de kwartfinales. Hij versloeg zijn tien jaar oudere landgenoot met 10-8. 

Smith treft later op zondag in de finale de als tweede geplaatste Gerwyn Price of de als zesde geplaatste Jonny Clayton. De twee spelers uit Wales staan in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar.

Van Veen was de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.