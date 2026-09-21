Brabant biedt zich aan als proeftuin voor ruimtelijke puzzel

Woningbouw, de stikstofcrisis, energie, economie en defensie vragen allemaal veel ruimte. Dat botst met elkaar, want "niet alles kan overal", in de woorden van bestuurders. Om die opstapeling van ruimtelijke vraagstukken behapbaarder te maken, biedt gedeputeerde Ruimte Wilma Dirken (VVD) de provincie aan het Rijk aan als proeftuin. Dat begint in Woensdrecht.

De bedoeling is om beter inzicht te krijgen in waar opgaven elkaar kunnen versterken en waar keuzes nodig zijn, laat de provincie weten.

'Verantwoordelijkheid'

"Brabant laat zien dat we verantwoordelijkheid willen nemen voor nationale opgaven", zegt Dirken. "Maar de ruimte is niet onbeperkt. Daarom moeten we samen met het Rijk bekijken hoe we defensie, woningbouw, natuur, energie en economie slim kunnen combineren."

"Niet alles kan overal en niet tegelijk", zegt Dirken vaker. Niet zonder reden: tussen 2023 en 2035 moet Brabant 165.000 nieuwe woningen bouwen. Het stroomnet zit vol, door de stikstofcrisis komen er bijna geen vergunningen meer af en ook de uitbreidingsplannen van Defensie, inclusief laagvlieggebieden, vragen ruimte in Brabant. Dat allemaal terwijl de ruimte al schaars is.

Start in Woensdrecht

De eerste zogeheten "botsproef", waarin ruimtelijke vraagstukken nog meer in samenhang worden bekeken, start in Woensdrecht. De gemeente ligt bij natuurgebied de Brabantse Wal, waar veel stikstof neerslaat, ook uit de nabijgelegen Antwerpse haven. Eerder werd bekend dat 80 tot 90 procent van de woningbouwprojecten in Woensdrecht door de stikstofcrisis mogelijk niet door kunnen gaan.

Dirken hoopt dat de proef "waardevolle lessen voor heel Nederland" oplevert.