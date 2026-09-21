Rechtbank tikt gemeente Maashorst op de vingers om vergunning voor azc

De vergunning voor het asielzoekerscentrum (azc) aan de Boekelsedijk in Uden schiet op meerdere punten tekort. Dat blijkt maandag uit een tussenuitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. De gemeente Maashorst moet beter omschrijven wie er naar de opvang komen. Ook moet de gemeente beter onderbouwen wat de komst van het azc betekent voor de verkeersveiligheid rond de locatie.

Een belangrijk punt voor de rechtbank is dat niet duidelijk genoeg is vastgelegd wie straks in het opvangcentrum mogen verblijven. In de vergunning staat dat het gaat om de opvang van asielzoekers, terwijl het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat mogelijk ook statushouders kunnen worden opgevangen. Dat zijn vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar nog wachten op een reguliere woning. Volgens de rechtbank moet de gemeente duidelijk aangeven of die groep wel of niet onder de vergunning valt. Zolang dat niet helder is, is volgens de rechter onvoldoende vastgelegd waarvoor precies toestemming is verleend.

Het azc aan de Boekelsedijk in Uden

Het azc moet een plek gaan bieden aan driehonderd mensen. Zij zitten op dit moment nog in de opvang in hotel Van der Valk aan de andere kant van het dorp. Eigenlijk zouden zij op uiterlijk 1 oktober verhuizen naar de locatie aan de Boekelsedijk, maar deze datum is opgeschoven naar 1 december. Dit is niet de eerste keer dat omwonenden naar de rechter stappen. In juni was er al een rechtszaak om de bouw van het azc per direct stil te leggen. De rechter ging er echter niet in mee. Uit de uitspraak bleek dat het belang van het COA om het azc op tijd af te krijgen zwaarder weegt.

Omwonenden vrezen dat extra verkeer van bewoners, medewerkers en bezoekers van het azc tot gevaarlijke situaties leidt op de Boekelsedijk, die volgens hen nu al veel te druk is. Dit onder andere door het naastgelegen sportpark.

Of de verkeersveiligheid gegarandeerd kan worden, is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd in de vergunning. Of er ook statushouders in het azc mogen verblijven speelt hierbij ook een rol. Sommigen van hen kunnen namelijk een auto hebben en dit zorgt vervolgens voor extra verkeersbewegingen op de Boekelsedijk. Daarnaast had de gemeente in de vergunning volgens de rechtbank ook de ritten voor het aanvullen van de biogasinstallatie moeten meenemen. Die installatie moet het azc voorlopig gaan voorzien van stroom. Gemeente aan de slag

De rechtbank vernietigt de vergunning niet direct, maar geeft de gemeente Maashorst de gelegenheid om de tekortkomingen te herstellen. Uiterlijk 3 oktober moet een zogenoemd herstelbesluit worden genomen waarin het beoogde gebruik van het azc duidelijk wordt omschreven en de gevolgen voor de verkeersveiligheid beter worden onderbouwd. Pas daarna volgt een definitieve uitspraak. De rechtbank verwacht die einduitspraak medio november te kunnen doen. Tot die tijd blijft onduidelijk of de vergunning uiteindelijk volledig overeind blijft. Over andere bezwaren van omwonenden heeft de rechtbank zich nog niet uitgesproken. Die komen pas aan bod in de einduitspraak. De gemeente Maashorst laat in een reactie weten dat zij de tussenuitspraak heeft gezien "We beraden ons nu op eventuele vervolgstappen", geeft een woordvoerder aan.