Parkeren voor vrachtwagens is dikke ellende: 'Het zorgt voor veel stress'

Elke avond begint voor ruim duizenden vrachtwagenchauffeurs dezelfde zoektocht: waar kunnen ze hun vrachtwagen kwijt voor de nacht? Door een groot tekort aan parkeerplaatsen raken officiële parkeerterreinen overvol. Dagelijks kunnen daardoor ruim vierduizend chauffeurs geen plek vinden voor de nacht. Ze staan daardoor voor een lastige keuze: doorrijden, met alle risico's van dien, of parkeren op een plek waar dat niet mag.

Jan is een vaste gast van chauffeursrestaurant Treurenburg in Den Bosch. Veertig jaar lang werkte hij als vrachtwagenchauffeur en maakte naar eigen zeggen de gloriejaren van het vak mee. Onderweg sprak Jan vaak af met andere chauffeurs om elkaar te ontmoeten. "Dat kan tegenwoordig nauwelijks nog, omdat de parkeerplaatsen vol staan." En dat is geen uitzondering. Uit onderzoek blijkt dat alleen al in Brabant dagelijks 776 vrachtwagenparkeerplaatsen te weinig zijn. In Limburg is het probleem nog groter: daar ontbreekt elke dag ruimte voor zo’n 1.551 vrachtwagens.

Documentaire 'Parkeerplaats gezocht' Hoe ziet de wereld eruit door de ogen van vrachtwagenchauffeurs die hun leven slijten op het asfalt? Helaas verdwijnen er steeds meer parkeerplaatsen en dit heeft een vervelende invloed op het leven van deze beroepschauffeurs. Hoe kan je overleven op een plek waar geen basisvoorzieningen zijn zoals een toilet of ander sanitaire voorzieningen? De documentaire Parkeerplaats gezocht is gratis en zonder account te zien op Brabant+.

Volgens Jan is niet alleen het tekort aan parkeerplekken een probleem. Ook de manier waarop chauffeurs worden behandeld, is volgens hem veranderd. "Je werd als vrachtwagenchauffeur met respect behandeld, maar dat is gaandeweg gewoon heel erg verslechterd."

Dat merkt hij ook aan de voorzieningen onderweg. "De omstandigheden op de parkeerplaatsen zijn allesbehalve rooskleurig. Vroeger werd er nog aan me gevraagd of ik wilde douchen. Dat was normaal. Tegenwoordig zit alles op slot, je mag nergens meer bij." Hij herinnert zich een ontmoeting bij een chemisch bedrijf. Daar stond een buitenlandse chauffeur die pas de volgende dag kon lossen en niet op het terrein mocht overnachten. "Die man moest maar zien waar hij terechtkon. Hij vroeg aan mij of ik een parkeerplaats wist. Ik wees hem de weg naar een parkeerplaats. Die man zal mij niet vragen of daar voorzieningen bij zitten, want hij weet ook wel dat die er niet zijn." Volgens Jan is het lot van zulke chauffeurs vaak voorspelbaar. "Vaak eindigen zulke chauffeurs dan toch ergens op een industrieterrein om de nacht door te brengen."

"Vanaf de lunch ben je eigenlijk al bezig met waar je 's avonds kunt staan."