PVV'er Boon wilde collega-Kamerleden thuis opzoeken na klachten AI-beelden

Het onderzoek naar PVV-Kamerlid Maikel Boon uit Bergen op Zoom is gestrand. Hoewel hij als Kamerlid mee hoort te werken, weigert hij te praten met het College van onderzoek integriteit. Dat deed onderzoek naar de nepbeelden die Boon met AI maakte van onder meer oud GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Frans Timmermans. In het rapport van het College valt verder te lezen dat Boon de indieners van de klachten thuis dreigde op te zoeken.

Het College dat de integriteit van Kamerleden onderzoekt, zegt op deze manier geen oordeel te kunnen vellen over Boon en zijn acties. De PVV'er geeft geen antwoord op vragen van het College. En dat wil een oordeel niet enkel baseren op berichten van de media of "van horen zeggen", is te lezen in het rapport over het onderzoek. Dat is opmerkelijk, want de PVV erkende Boons betrokkenheid bij de AI-beelden eerder zelf bij monde van leider Geert Wilders, die excuses maakte. Dat komt in het rapport wel terug als reden om het onderzoek te starten, maar niet meer in het antwoord op de vraag of Boon betrokken was. Onduidelijk blijft waarom. Facebookpagina's

In december 2024 bleek uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en de Data School van de Universiteit Utrecht dat de PVV'er racistische nepfoto's deelde via radicaal-rechtse Facebookpagina's. In totaal ging het om 282 unieke beelden, verzonnen en gemaakt met AI. Voorbeelden zijn asielzoekers die afgebeeld worden als woedende menigtes en tientallen plaatjes van een blond persoon met daarbij teksten als: "Wij willen geen minderheid in eigen land worden." Een jaar later kwam Boon opnieuw in opspraak. GroenLinks-PvdA (nu PRO) deed aangifte tegen Boon en een PVV-Kamerlid Patrick Crijns, omdat ze met AI nepafbeeldingen maakten waarop te zien was hoe Frans Timmermans wordt gearresteerd. Onder de berichten werden doodsbedreigingen aan het adres van Timmermans gedaan.