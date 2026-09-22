PVV'er Boon wilde collega-Kamerleden thuis opzoeken na klachten AI-beelden
Het onderzoek naar PVV-Kamerlid Maikel Boon uit Bergen op Zoom is gestrand. Hoewel hij als Kamerlid mee hoort te werken, weigert hij te praten met het College van onderzoek integriteit. Dat deed onderzoek naar de nepbeelden die Boon met AI maakte van onder meer oud GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Frans Timmermans. In het rapport van het College valt verder te lezen dat Boon de indieners van de klachten thuis dreigde op te zoeken.
Het College dat de integriteit van Kamerleden onderzoekt, zegt op deze manier geen oordeel te kunnen vellen over Boon en zijn acties. De PVV'er geeft geen antwoord op vragen van het College. En dat wil een oordeel niet enkel baseren op berichten van de media of "van horen zeggen", is te lezen in het rapport over het onderzoek.
Dat is opmerkelijk, want de PVV erkende Boons betrokkenheid bij de AI-beelden eerder zelf bij monde van leider Geert Wilders, die excuses maakte. Dat komt in het rapport wel terug als reden om het onderzoek te starten, maar niet meer in het antwoord op de vraag of Boon betrokken was. Onduidelijk blijft waarom.
Facebookpagina's
In december 2024 bleek uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en de Data School van de Universiteit Utrecht dat de PVV'er racistische nepfoto's deelde via radicaal-rechtse Facebookpagina's. In totaal ging het om 282 unieke beelden, verzonnen en gemaakt met AI. Voorbeelden zijn asielzoekers die afgebeeld worden als woedende menigtes en tientallen plaatjes van een blond persoon met daarbij teksten als: "Wij willen geen minderheid in eigen land worden."
Een jaar later kwam Boon opnieuw in opspraak. GroenLinks-PvdA (nu PRO) deed aangifte tegen Boon en een PVV-Kamerlid Patrick Crijns, omdat ze met AI nepafbeeldingen maakten waarop te zien was hoe Frans Timmermans wordt gearresteerd. Onder de berichten werden doodsbedreigingen aan het adres van Timmermans gedaan.
Thuis opzoeken
Zestien Kamerleden dienden een klacht in tegen Boon vanwege diens gedrag. Ze vinden dat de afbeeldingen van Boon "de publieke opinie op ongepaste wijze hebben beïnvloed en het risico op geweld jegens dit kamerlid (Timmermans, red.) met zich mee hebben gebracht".
Uit het rapport van het College blijkt dat Boon niet inhoudelijk gereageerd heeft op de meldingen "noch antwoord heeft gegeven op de vragen die door het College zijn gesteld". Wat de PVV'er wel wilde doen, was de persoonsgegevens van de melders controleren door bij hen thuis langs te gaan. Volgens Boon was anders niet te zeggen of ze daadwerkelijk bestaan.
Het College vindt dit ongepast en wijst erop dat het zelf uitzoekt of meldingen aan de regels voldoen.
'Recht om te zwijgen'
Ook nadat het College de PVV'er erop wees dat een Kamerlid dient mee te werken aan een onderzoek, bleef Boon de vragen beantwoorden met een beroep op zijn “recht om te zwijgen”.
Omdat Boon niet meewerkte aan het onderzoek en ook nog de integriteit, deskundigheid en zorgvuldigheid van het College in twijfel trok, is het volgens de onderzoekers niet mogelijk om een oordeel te vellen. Ze is in haar eigen woorden "afhankelijk van publieke bronnen en de informatie die het betreffende Kamerlid zelf naar voren brengt".
Ondanks het onderzoek van de Groene en de Universiteit Utrecht én de erkenning van Geert Wilders vindt het College dat er onvoldoende bewijs is om te kunnen zeggen dat Boon (mede) verantwoordelijk is voor de nepafbeeldingen en Facebookpagina's.
Overigens herhaalde Boon zijn acties dit jaar. Ditmaal bewerkte hij met AI een rechtbanktekening zodat twee Syrische verdachten een boze gezichtsuitdrukking hadden. De rechtbanktekenaar ontving later een schadevergoeding van de PVV. Boon maakte excuses.