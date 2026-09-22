Overlast door jongeren in Uden verplaatst naar park: gemeente grijpt in

De gemeente Maashorst neemt maatregelen om het Bevrijdingspark in Uden veiliger te maken. Zo komt er onder andere tijdelijk cameratoezicht. Dit doet de gemeente, omdat er sinds juni bijna 140 meldingen bij de politie en de gemeente zijn binnengekomen van mensen die zich onveilig voelen in het park. "Het vandalisme lijkt zich een beetje te verspreiden over Uden", vertelt Claus van Heesch, voorzitter van Uden Centrum Management.

Bezoekers van het park zouden zich er door overlast die diverse jongeren veroorzaken niet veilig voelen. De gemeente bevestigt dat het vooral jongeren zijn die voor problemen zorgen. "Ik sta voor een veilige en leefbare gemeente", zegt burgemeester Hans van der Pas. "Inwoners moeten in het park kunnen wandelen, spelen, ontmoeten en ontspannen, zonder zich onveilig te voelen. We kijken dan ook niet weg als inwoners overlast ervaren en daarom pakken we deze situatie grondig aan." De burgemeester kondigt een flink pakket maatregelen aan. Zo komt er onder andere extra toezicht, betere verlichting en tijdelijk cameratoezicht in het park. Dit laatste voor minimaal één maand. De beelden worden op een aantal momenten of bij incidenten teruggekeken.

"Wij maken ons zorgen omdat bewoners vanuit verschillende wijken door het park naar het centrum wandelen. Daarnaast ligt het busstation daar ook", zegt Claus van Heesch over de situatie in het Bevrijdingspark. Hij is voorzitter van Uden Centrum Management, een samenwerkingsverband van horeca-, retail- en vastgoedondernemers in Uden.

"Het blijft belangrijk om de groep om wie het gaat aan te spreken."