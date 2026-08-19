Nog steeds af en toe overlast in centrum Uden: 'Lang niet meer zo extreem'

De overlast door jongeren in het centrum van Uden is een stuk minder dan maanden geleden, maar nog steeds is het af en toe onrustig. Dat laten de gemeente, politie en ondernemers weten. "We zijn wel benieuwd hoe het wordt als de scholen weer beginnen." zegt de voorzitter van Uden Centrum Management.

Winkels bekogelen met stenen en waterballonnen, mensen natspuiten en uitlachen en door het centrum razen met fatbikes: overlast door jongeren liep begin dit jaar de spuigaten uit. De overlast van jongeren werd in maart de kop ingedrukt met een samenscholingsverbod in het centrum en het naastgelegen Bevrijdingspark. Daarmee kon de politie groepen jongeren wegsturen die voor overlast zorgden. De voorzitter van de ondernemersvereniging noemde de overlast 'straatterreur'. Nu, bijna drie maanden nadat het samenscholingsverbod niet meer geldt, is het volgens de gemeente, politie en Uden Centrum Management rustiger. Volgens de gemeente is er "af en toe overlast en zijn er enkele incidenten geweest met jongeren".