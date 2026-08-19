Nog steeds af en toe overlast in centrum Uden: 'Lang niet meer zo extreem'
De overlast door jongeren in het centrum van Uden is een stuk minder dan maanden geleden, maar nog steeds is het af en toe onrustig. Dat laten de gemeente, politie en ondernemers weten. "We zijn wel benieuwd hoe het wordt als de scholen weer beginnen." zegt de voorzitter van Uden Centrum Management.
Winkels bekogelen met stenen en waterballonnen, mensen natspuiten en uitlachen en door het centrum razen met fatbikes: overlast door jongeren liep begin dit jaar de spuigaten uit.
De overlast van jongeren werd in maart de kop ingedrukt met een samenscholingsverbod in het centrum en het naastgelegen Bevrijdingspark. Daarmee kon de politie groepen jongeren wegsturen die voor overlast zorgden. De voorzitter van de ondernemersvereniging noemde de overlast 'straatterreur'.
Nu, bijna drie maanden nadat het samenscholingsverbod niet meer geldt, is het volgens de gemeente, politie en Uden Centrum Management rustiger. Volgens de gemeente is er "af en toe overlast en zijn er enkele incidenten geweest met jongeren".
Claus van Heesch, voorzitter van Uden Centrum Management, weet over wat voor soort "incidenten" het gaat. Zo razen er volgens hem weleens fatbikes en elektrische fietsen door de straten. Verder noemt hij een voorbeeld van jongeren die vervelend deden bij de ingang van een supermarkt en had een groepje jongeren eens een grote mond. "Dan loopt de spanning wat op en krijg je een stemverheffing", zegt hij. "Geweld is niet aan de orde. Dat was eerder wel zo."
Al met al krijgt de voorzitter positieve geluiden te horen over de gang van zaken nu. Hij krijgt de indruk dat het een stuk rustiger is dan in april en mei. "Het is nu hanteerbaar", zegt hij. "Maar we zijn er nog niet helemaal."
Zorgen voor na de vakantie
Toch heersen er wel wat zorgen of de situatie niet erger zal worden als de vakantie straks voorbij is en jongeren weer naar school gaan. "Zij doen rond vier uur 's middags toch vaak even een rondje door het centrum", zegt Van Heesch.
De gemeente zegt dat de situatie in de gaten gehouden wordt. Het is nog niet bekend of er opnieuw maatregelen komen. "We monitoren en stemmen wekelijks af met politie, boa’s en jongerenwerk."
Bij de politie zijn na de opheffing van het samenscholingsverbod meldingen gedaan van overlast en is er één aangifte bekend, laat een woordvoerder weten. "Het is nu lang niet zo extreem als voor het samenscholingsverbod."