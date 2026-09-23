Geen grap: brandweer veroorzaakt zelf indringende gaslucht in Oisterwijk

Het lijkt bijna een grap: de indringende gaslucht die woensdagochtend in grote delen van Oisterwijk te ruiken was, blijkt afkomstig van de brandweer. Terwijl brandweermannen en Enexis zoeken naar de oorzaak, komen ze er op de kazerne in Oisterwijk achter dat ze een geurpotje missen. “Een vuilniswagen heeft de geur door heel Oisterwijk verspreid”, vertelt Ronald Blokpoel van de brandweer.

Door de straten rijden brandweerwagens, brandweerlieden doen metingen en medewerkers van Enexis lopen alle gasverdeelstations na. Maar een oorzaak wordt niet gevonden. “We kunnen de bron niet vinden, dus dat is heel lastig”, zegt Blokpoel halverwege de ochtend. Wel is heel snel duidelijk dat er geen ontploffingsgevaar is: “We meten helemaal niks, het is alleen maar de geur die je ruikt.”

“We hebben er even om kunnen lachen”, zegt hij ook. Lachen deden de inwoners van het dorp woensdagochtend niet. Er hing een hele heftige gaslucht op verschillende plekken in Oisterwijk. Alsof je met je neus boven het gasfornuis hangt. En de oorzaak blijft lang een mysterie.

Boosdoener gevonden

Op de kazerne wordt intussen een potje met de geurstof THT gemist, een chemische stof die bewust aan reukloos aardgas wordt toegevoegd zodat mensen een gaslek direct kunnen ruiken. En dan valt het kwartje snel: de brandweer is zelf de veroorzaker van de gaslucht.

“Wij hebben hier op de kazerne een aantal potje met geurstoffen staan om te oefenen met gevaarlijke stoffen”, vertelt Blokpoel. “Eén van die potjes met THT was leeg, zo dachten we. Die is in de afvalcontainer gegooid en dat afval is vanmorgen door de vuilniswagen opgehaald.”

Vervolgens is het potje kapot gegaan en is de vuilniswagen door heel Oisterwijk gaan rijden. Met als gevolg dat de geur door heel het dorp werd verspreid. Een onaangename geur die nog het meest lijkt op rotte kool of knoflook. "Het is een heel indringende geur, maar niet gevaarlijk", stelt Blokpoel.

Geur blijft hangen

De vuilnisophalers hadden niet meteen door wat er aan de hand was, omdat de vuilniswagen volgens de brandweer op gas rijdt. “Het personeel rook gas, maar ze dachten aan een probleem met de vuilniswagen zelf. Daarom zijn ze teruggereden naar het afvalbedrijf in Den Bosch. Op dit moment is de brandweer van Den Bosch aan het kijken hoe ze nu moet omgaan met het vuilnis.”

De gaslucht in de straten van Oisterwijk kan nog lang blijven hangen, het trekt heel langzaam weg. Maar volgens de brandweer is er dus geen gevaar voor de volksgezondheid.