100.000 woningen erbij: fiets moet verkeerschaos in Brainport voorkomen

Tot 2040 komen er in de Brainportregio 100.000 woningen en 72.000 banen bij. Het gevaar dreigt dus dat het gebied rond Eindhoven volledig dichtslibt. De provincie, gemeenten en andere partijen zetten daarom volop in op fietsstimulering. Bergeijk loopt daarbij voorop en kreeg maandag zelfs het predicaat meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant.

"We hebben hier in Bergeijk de afgelopen jaren al een heel uitgebreide fietsinfrastructuur aangelegd", vertelt wethouder Edwin Onna, nadat hij op de fiets over een fietsstraat is komen aanrijden. "We hebben tussen de kernen en naar de stad al extra brede fietspaden aangelegd en er loopt ook een fietssnelweg, de F67, waarmee fietsers snel richting Brainport kunnen rijden. De norm zou moeten worden dat mensen niet nog een tweede auto kopen om naar hun werk te rijden, maar dat ze een elektrische fiets pakken voor woon-werkverkeer." "Als er meer mensen in de regio komen wonen, gaan er ook meer mensen reizen en het loopt overal nu al vast. We moeten mensen verleiden om anders te reizen dan met de auto", vertelt onderzoeker Carlo van de Weijer. Hij is expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en mobiliteit aan de TU/e. "Meer openbaar vervoer is niet de oplossing, omdat mensen niet hun eigen lot uit handen willen geven. In de auto en ook op de fiets houden ze meer controle."

Carlo van de Weijer, expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en mobiliteit aan de TU/e.

"Wat bijvoorbeeld ook helpt, is het initiatief van ASML om mensen die op de fiets komen 35 cent per kilometer te vergoeden en maar 25 cent als ze met de auto komen. Dat is ook nog eens veel goedkoper dan extra parkeerplaatsen bouwen en bovendien krijg je gezondere werknemers als ze op de fiets komen", zegt Carlo van de Weijer.

Tot 1200 euro besparen per jaar Een werknemer die op de fiets naar het werk komt, is gemiddeld één dag minder ziek per jaar, beweegt meer en kan tot 1200 euro aan benzinekosten per jaar besparen. Dit blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Werkgevers die de kilometervergoeding voor de fiets en e-bike op eigen kosten extra hebben verhoogd, zoals KPN (40 cent per kilometer), ASML (35 cent per kilometer) en Conclusion (30 cent per kilometer), zien direct meer medewerkers overstappen.

"Wat me frustreert, is dat er heel veel geld naar voorzieningen voor auto's en openbaar vervoer gaat. Er is geen enkele reden om niet juist veel meer in fietsinfrastructuur te steken. Geïnvesteerde euro's in fietsvoorzieningen, zoals snelfietspaden, goede stallingen en veilige routes, leveren uiteindelijk veel meer op dan ze kosten. Met elektrische fietsen en speed pedelecs wordt de afstand die je voor woon-werkverkeer kunt overbruggen ook groter, tot wel 15 kilometer. Daardoor wordt het vanuit veel gemeenten in de Brainportregio aantrekkelijk om met de fiets naar het werk te gaan", vertelt Van de Weijer.

Trofee Brabantse fietsgemeente 2026

"Fietsen is de beste oplossing voor de toekomst in deze regio."