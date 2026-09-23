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Opnieuw gevaarlijke stof gelekt, vierde ongeluk in enkele weken

Aangepast

Bij een bedrijf aan de Koningshof in Oirschot is woensdagavond een kleine hoeveelheid van een gevaarlijke stof vrijgekomen. Niemand raakte gewond. Het is al het vierde incident met gevaarlijke stoffen in enkele weken tijd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Net als vorige week in Asten en Someren kwam er in Oirschot salpeterzuur vrij. Volgens de brandweer ging het nu om een kleine lekkage. Deze ontstond vermoedelijk omdat met een pomp werd gewerkt waar nog een klein beetje van de gevaarlijke stof inzat.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit, maar er bleek geen gevaar voor de omgeving. De brandweer heeft nog bij de nabij gelegen voetbalvelden een meting uitgevoerd, maar ook deze was negatief voor gevaarlijke stoffen. 

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink

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