Tientallen keren per dag door rood: fietsers vestigen hoop op flitspalen

De kruising van de Halsterseweg en de Randweg Noord in Halsteren is een belangrijke fietsroute tussen Halsteren en Bergen op Zoom. Dagelijks steken hier duizenden fietsers de drukke rondweg over. Tegelijkertijd rijden er gemiddeld 120 automobilisten en vrachtwagenchauffeurs per dag door rood. "Ik steek niet zomaar over als ik groen heb. Ik kijk altijd eerst of het veilig is", zegt een fietser.

Sinds donderdag moeten twee flitspalen verandering brengen in de situatie: ze controleren op snelheid én op 'roodrijders'. Vooral voor fietsers moet de kruising daardoor veiliger worden. Onder hen zijn veel scholieren die van en naar Bergen op Zoom gaan. "Je hebt hier heel veel schoolgaande jeugd en heel veel vrachtverkeer", beaamt een fietser. "Dit is echt een uitvalsweg."

Dat het mis kan gaan, ziet ze regelmatig. Soms hebben fietsers al groen, terwijl auto's of vrachtwagens alsnog de kruising oversteken. "Dan komen er gewoon nog vrachtwagens voorbij. Dat is levensgevaarlijk." Daarom vertrouwt ze niet blind op het stoplicht. "Ik steek niet zomaar over als het groen is. Ik kijk altijd nog of het veilig is."

Een andere fietser ziet vooral automobilisten die bij oranje nog snel proberen door te rijden. "Ze denken dat ze het nog kunnen halen. Ook als dat net niet gaat, gaan ze toch nog snel door."

De fietsers hopen dat de flitspalen helpen. "Als mensen het in de portemonnee gaan voelen, kan het wel nut hebben", zegt één van hen. Een andere verwacht ook dat een boete automobilisten wel afremt, al twijfelt hij of dat effect blijvend is. "Na een paar maanden zijn ze het weer vergeten."

Niet iedereen ervaart de kruising als even gevaarlijk. Een vrouw vindt het "best wel meevallen". Haar advies blijft hetzelfde als dat van de anderen. "Je moet altijd goed kijken vóór je oversteekt."